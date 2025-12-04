"PEDOFILIAREN UHARTEA"

Epsteinen uharte pribatuko irudi argitaragabeak, hemen

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Estatu Batuetako Ordezkarien Ganberako demokratek Jeffrey Epstein pederastaren Birjina uharteetako irla pribatuko argazki eta bideo argitaragabeak kaleratu dituzte. Irudietan etxeko logelak eta komunak agertzen dira, baita dentista-aulki bat duen gela bat ere, hormetan maskarak eskegita dituela. "Pedofiliaren uhartea" 90eko hamarkadan erosi zuen Epsteinek, eta egoitza pribatu gisa erabiltzen zuen.

