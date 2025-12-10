Al menos 22 personas han muerto tras derrumbarse dos inmuebles contiguos en Fez, Marruecos

El mandatario ucraniano afirma que no tiene ningún derecho ni legal ni moral, de ceder terreno a Rusia. Zelenski ha explicado asimismo que de los 28 puntos iniciales en los que consistía el plan inicial presentado por la administración del presidente Donald Trump se han eliminado -en las reuniones que han celebrado emisarios de Kiev y Washington en Ginebra, Abu Dabi y Miami- los ocho que resultaban del todo inaceptables para Kiev.