Derrumbe
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Al menos 22 personas han muerto tras derrumbarse dos inmuebles contiguos en Fez, Marruecos

Marruecos edidficios
18:00 - 20:00
Derrumbe en Marruecos. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Gutxienez 22 pertsona hil dira Marokoko Fez hirian, elkarren ondoan zeuden bi eraikin behera etorrita

Última actualización

La Policía Judicial ha abierto una investigación bajo la supervisión de la fiscalía general con el fin de determinar las causas de este suceso y esclarecer sus circunstancias y detalles. Según los vecinos, los dos edificios se encontraban en un barrio que en el pasado fue de chabolas y su construcción por parte de los propietarios "podría presentar irregularidades".

Marruecos Internacional

Te puede interesar

CANBERRA (Australia), 10/12/2025.- Social media application logos appear on a mobile phone screen outside Parliament House in Canberra, Australia, 10 December 2025. The social media ban for minors under 16 in Australia takes effect on 10 December 2025. EFE/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Entra en vigor en Australia la "histórica" ley que veta las redes sociales a menores de 16 años

Según el Gobierno australiano, los adolescentes sufren cada vez más presión en entornos digitales y su exposición precoz a las redes sociales puede agravar sus problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar. Esta ley pionera cuenta con partidarios y detractores; estos últimos consideran que la prohibición puede aislar y desconectar a los usuarios más vulnerables.

Oslo (Norway), 08/12/2025.- Security measures in front of the Grand Hotel in Oslo, Norway, 08 December 2025, in connection with the Nobel Peace Prize. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado is expected to arrive in Norway to receive the Nobel Peace Prize, according to a Norwegian official. The Nobel Prize ceremonies for 2025 are scheduled to take place on 10 December 2025, in both Stockholm and Oslo, as the central event of the Nobel Week 2025 running from 06 to 12 December. (Noruega, Estocolmo) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cancelan la rueda de prensa con María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo y persisten las dudas sobre su asistencia

La opositora política, que vive en paradero desconocido en su país, ha asegurado al Instituto Nobel de Noruega que viajará a la capital noruega. De ser así, sería la primera aparición pública de Machado desde agosto de 2024. El jefe del Comité Nobel de la Paz ha calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del Gobierno de Nicolás Maduro.

LONDON (United Kingdom), 08/12/2025.- Ukraine's President Volodymyr Zelensky makes remarks as he meets to discuss negotiations in the ongoing peace talks aimed at ending Russia’s war in Ukraine, at 10 Downing Street, London, Britain, 08 December 2025. The President of Ukraine is visiting Downing Street to meet the leaders of the UK, France, and Germany to discuss ongoing peace negotiations aimed at ending the Russia-Ukraine conflict. (Francia, Alemania, Ucrania, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz

El mandatario ucraniano afirma que no tiene ningún derecho ni legal ni moral, de ceder terreno a Rusia. Zelenski ha explicado asimismo que de los 28 puntos iniciales en los que consistía el plan inicial presentado por la administración del presidente Donald Trump se han eliminado -en las reuniones que han celebrado emisarios de Kiev y Washington en Ginebra, Abu Dabi y Miami- los ocho que resultaban del todo inaceptables para Kiev.
Cargar más