Al menos 22 personas han muerto tras derrumbarse dos inmuebles contiguos en Fez, Marruecos
La Policía Judicial ha abierto una investigación bajo la supervisión de la fiscalía general con el fin de determinar las causas de este suceso y esclarecer sus circunstancias y detalles. Según los vecinos, los dos edificios se encontraban en un barrio que en el pasado fue de chabolas y su construcción por parte de los propietarios "podría presentar irregularidades".
La hija de la opositora María Corina Machado recibe en su nombre en Oslo el premio Nobel de la Paz
Por causas no especificadas, la líder opositora venezolana no ha llegado a tiempo a la ceremonia pese a "hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia", según un comunicado del Instituto Nobel. Machado vive en la clandestinidad desde que denunció que hubo fraude en las presidenciales de julio del año pasado.
Entra en vigor en Australia la "histórica" ley que veta las redes sociales a menores de 16 años
Según el Gobierno australiano, los adolescentes sufren cada vez más presión en entornos digitales y su exposición precoz a las redes sociales puede agravar sus problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar. Esta ley pionera cuenta con partidarios y detractores; estos últimos consideran que la prohibición puede aislar y desconectar a los usuarios más vulnerables.
María Corina Machado no acudirá a Oslo a recoger el Nobel de la Paz
Según ha informado el director del Instituto Nobel a la emisora noruega NRK, desconocen el paradero de Machado, pero "no está en Noruega". La hija de Machado, Ana Corina Sosa, recogerá el premio en su lugar y leerá el discurso de aceptación del galardón.
El mundo mira a Oslo ante la incógnita de si Machado recibirá el Nobel en persona
Según ha dicho la organización, "en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz", que se celebrará mañana miércoles.
La Asamblea Nacional francesa aprueba el presupuesto de la Seguridad Social
El primer ministro Sebastien Lecornu aprueba el primer exámen, aunque ahora el texto se tendrá que votar en el Senado. Sin embargo, esta victoria allana el camino para que se aprueben las cuentas generales de 2026.
Trump sobre los líderes europeos: “creo que son débiles, no saben qué hacer”
El presidente de Estados Unidos ha dado una entrevista al medio especializado 'Político' en el que ha hablado con franqueza. Sobre la guerra en Ucrania opina que Zelenski “va a tener que espabilar”.
Cancelan la rueda de prensa con María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo y persisten las dudas sobre su asistencia
La opositora política, que vive en paradero desconocido en su país, ha asegurado al Instituto Nobel de Noruega que viajará a la capital noruega. De ser así, sería la primera aparición pública de Machado desde agosto de 2024. El jefe del Comité Nobel de la Paz ha calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del Gobierno de Nicolás Maduro.
Descubren en Bolivia el mayor yacimiento de huellas de dinosaurios
Un equipo de paleontólogos ha identificado en el yacimiento de Carreras Pampa, en el Parque Nacional Torotoro, más de 16.000 huellas de dinosaurios que caminaron, corrieron e incluso nadaron por lo que hace millones de años fue una costa. El descubrimiento lo convierte en el yacimiento de huellas de dinosaurios más extenso del mundo.
Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz
El mandatario ucraniano afirma que no tiene ningún derecho ni legal ni moral, de ceder terreno a Rusia. Zelenski ha explicado asimismo que de los 28 puntos iniciales en los que consistía el plan inicial presentado por la administración del presidente Donald Trump se han eliminado -en las reuniones que han celebrado emisarios de Kiev y Washington en Ginebra, Abu Dabi y Miami- los ocho que resultaban del todo inaceptables para Kiev.