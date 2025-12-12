Palestina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Al menos ocho muertos por las hipotermias provocadas por las inundaciones en Gaza

Gutxienez zortzi pertsona hil dira Gazan uholdeek eragindako hipotermien ondorioz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gutxienez zortzi pertsona hil dira Gazan uholdeek eragindako hipotermien ondorioz
author image

EITB

Última actualización

La ONU calcula que unas 800 000 personas viven en Palestina afectadas por el hambre y el frío, además de varias personas afectadas por las lluvias torrenciales, muchas de ellas enfermas y con graves problemas de salud. 

Franja de Gaza Palestina Derechos humanos Internacional

Te puede interesar

Cargar más