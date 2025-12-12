Al menos ocho muertos por las hipotermias provocadas por las inundaciones en Gaza
La ONU calcula que unas 800 000 personas viven en Palestina afectadas por el hambre y el frío, además de varias personas afectadas por las lluvias torrenciales, muchas de ellas enfermas y con graves problemas de salud.
Al menos 11 personas han muerto en la Franja de Gaza por el frío y las lluvias
Las lluvias han provocado la caída de muros y viviendas, causando la muerte de varias personas. Además, las tormentas han inundado calles y han sumergido tiendas de campaña. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y el Gobierno gazatí han advertido del peligro de que aumenten las enfermedades e infecciones.
A este respecto, según el texto publicado, la Administración Trump "debe colaborar con el Congreso para garantizar que exista una norma nacional mínimamente gravosa, no 50 normas estatales discordantes".
Los sindicatos estiman que más de tres millones de personas se sumaron a la huelga general de este jueves, siendo "una de las mayores, si no la mayor de siempre en el país", donde hay más de 5,1 millones de trabajadores. La patronal lusa dice que la huelga ha fracasado y que únicamente el 3% de los trabajadores no acudieron a sus puestos.
El presidente ucraniano estima que las Fuerzas Armadas mantendrán 800 000 efectivos.
Estados Unidos ha interceptado y confiscado un petrolero frente a las costas de Venezuela, como parte del despliegue naval y militar que Washington mantiene desde agosto pasado en el Caribe, y que Caracas ha calificado como un "robo descarado" que asegura denunciará como un "grave crimen internacional" ante instancias extranjeras.
Son datos de las autoridades de Estados Unidos, que lo califican como un "logro monumental". Este anuncio llega tan solo unos días después de que el Departamento de Justicia anunciara que contará con decenas de jueces para "agilizar las deportaciones" en el marco de las duras políticas migratorias puestas en marcha por Trump.
Durante las últimas semanas se tejieron distintas hipótesis sobre si Machado llegaría a Oslo para recibir el premio, pues la líder opositora no aparecía en público desde enero pasado y burlar la vigilancia del Gobierno de Nicolás Maduro no sería fácil.
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha salido de madrugada al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, ha saludado a sus seguidores visiblemente cansada pero sonriente y ha cantado el himno de su país con la mano en el pecho.
Este miércoles por la tarde, los seguidores de la opositora venezolana María Corina Machado han participado en la tradicional procesión de antorchas que ha recorrido el centro de Oslo hasta finalizar frente al hotel donde se debía haber alojado la galardonada.