Palestina
Gutxienez zortzi pertsona hil dira Gazan uholdeek eragindako hipotermien ondorioz

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nazio Batuen Erakundearen arabera, 800.000 pertsona inguru goseak eta hotzak jota bizi dira Palestinan. Gainera, euri-jasek hainbat pertsona kaltetu dituzte, horietako asko gaixorik eta osasun arazo larriekin. 

Gazako Zerrenda Palestina Giza eskubideak Munduko albisteak

