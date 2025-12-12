Estados Unidos
Trump firma una orden ejecutiva para bloquear leyes que impongan limitaciones "excesivas" a la inteligencia artificial

A este respecto, según el texto publicado, la Administración Trump "debe colaborar con el Congreso para garantizar que exista una norma nacional mínimamente gravosa, no 50 normas estatales discordantes".
El presidente de EE. UU. Donald Trump. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Adimen artifizialari "gehiegizko" mugak ezartzen dizkioten legeak blokeatzeko agindu exekutiboa sinatu du Trumpek
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva con el propósito de bloquear regulaciones "excesivas" por parte de los estados con respecto a la inteligencia artificial (IA), en un documento en el que ha aludido a leyes que exigen a las empresas "que incorporen sesgos ideológicos".

"Para ganar, las empresas estadounidenses de IA deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa. Sin embargo, la excesiva regulación estatal frustra este imperativo", dice la orden, que lamenta que "las leyes estatales son cada vez más responsables de exigir a las entidades que incorporen sesgos ideológicos en los modelos" de inteligencia artificial.

En concreto, el texto critica una ley del estado de Colorado que busca evitar un "trato o impacto diferenciado" en grupos vulnerables. Con todo, también California, Utah y Texas han establecido leyes para regular la inteligencia artificial en el sector privado.

A este respecto, según el texto publicado, la Administración Trump "debe colaborar con el Congreso para garantizar que exista una norma nacional mínimamente gravosa, no 50 normas estatales discordantes".

