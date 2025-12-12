Ameriketako Estatu Batuak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Adimen artifizialari "gehiegizko" mugak ezartzen dizkioten legeak blokeatzeko agindu exekutiboa sinatu du Trumpek

Horren harira argitaratutako testuaren arabera, Trumpen Administrazioak Kongresuarekin elkarlanean aritu behar du nazio mailako arau irmo bat bermatzeko, eta "bat ez datozen estatu mailako 50 arau ezberdin saihesteko".

AEB
AEBko presidentea AEB Donald Trump. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBko presidnete Donald Trumpek agindu exekutibo bat sinatu du bart, adimen artifizialarekin lotutako "gehiegizko" arauketak blokeatzeko asmoz.

"Irabazteko, AEBeko enpresek berritzeko askatasuna izan behar dute, araudi neketsurik gabe. Hala ere, Estatuaren gehiegizko erregulazioak agindu hori zapuzten du", dio testuak. Horregatik, uste du "estatu legeek gero eta erantzukizun handiagoa dutela erakundeei exijitzeko sar ditzatela joera ideologikoak adimen artifizialaren ereduetan".

Zehazki, testuak Colorado estatuko lege bat kritikatzen du. Kalifornian, Utahn eta Texasen ere sektore pribatuan adimen artifiziala arautzeko legeak ezarri dituzte.

Horren harira argitaratutako testuaren arabera, Trumpen Administrazioakiritzi dio  Kongresuarekin elkarlanean aritu behar duela nazio mailako arau irmo bat bermatzeko, eta "bat ez datozen estatu mailako 50 arau ezberdin saihesteko".

Ameriketako Estatu Batuak Inteligentzia artifiziala Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

CANBERRA (Australia), 10/12/2025.- Social media application logos appear on a mobile phone screen outside Parliament House in Canberra, Australia, 10 December 2025. The social media ban for minors under 16 in Australia takes effect on 10 December 2025. EFE/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Indarrean da Australian 16 urtez azpikoei sare sozialak erabiltzea debekatzen dien lege "historikoa" 

Australiako Gobernuaren arabera, nerabeek gero eta presio handiagoa jasaten dute ingurune digitaletan, eta sare sozialak goizegi erabiltzeak antsietate, autoestimu baxu eta eskola-isolamendu arazoak larriagotu ditzake. Aldekoak eta kontrakoak ditu lege aitzindariak; azken horien iritziz isolamendua eta deskonexioa ekar diezaieke erabiltzaile zaurgarrienei. 

Gehiago ikusi