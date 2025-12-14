Dos fallecidos y nueve heridos graves en un tiroteo registrado en la Universidad de Brown, en Rhode Island

Al menos dos personas han perdido la vida y nueve más han resultado heridas de gravedad en un tiroteo que ha tenido lugar este sábado en la Universidad de Brown, en Providence, en el estado de Rhode Island, cerca de Boston, según han informado desde la propia institución.

Seis de los heridos continúan en estado grave, aunque estables, mientras que uno se encuentra en estado crítico y otros dos pacientes se encuentran ya estabilizados, según ha informado el hospital a CNN.



El principal sospechoso como autor de los disparos continúa prófugo. El Departamento de Policía de Providence ha compartido en sus redes sociales un vídeo, obtenido de una cámara de vigilancia, en el que se ve de espaldas a una "persona de interés" caminando cerca del lugar del tiroteo.



"Se trata de quien creemos que es el sospechoso, que sale de esa zona caminando por la calle Hope y gira a la derecha en Waterman. Llevará ropa oscura. No se le verá la cara", ha descrito el subjefe de Policía de Providence, Timothy O'Hara, en declaraciones recogidas por CNN.



La persona que aparace en las imágenes, en efecto, es un hombre vestido con ropa oscura, cuya descripción coincide con los testimonios de los primeros testigos presenciales entrevistados, que han estimado que el varón podría tener unos 30 años.



