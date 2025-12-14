TIROTEO EN ESTADOS UNIDOS
Dos fallecidos y nueve heridos graves en un tiroteo registrado en la Universidad de Brown, en Rhode Island

Al menos dos personas han perdido la vida y nueve más han resultado heridas de gravedad en un tiroteo que ha tenido lugar este sábado en la Universidad de Brown, en Providence, en el estado de Rhode Island, cerca de Boston, según han informado desde la propia institución.
USA7178. PROVIDENCE (RI, EEUU), 14/12/2025.- Composición de dos capturas del vídeo difundido por el Departamento de Policía de Providence donde se ve la persona de interés en el caso del Tiroteo de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas tras un tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, explicó el centro en un comunicado. EFE/Departamento de Policía de Providence /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
Foto: EFE
Al menos dos personas han perdido la vida y nueve más han resultado heridas de gravedad en un tiroteo que ha tenido lugar este sábado en la Universidad de Brown, en Providence, en el estado de Rhode Island, cerca de Boston, según han informado desde la propia institución.

Seis de los heridos continúan en estado grave, aunque estables, mientras que uno se encuentra en estado crítico y otros dos pacientes se encuentran ya estabilizados, según ha informado el hospital a CNN.

El principal sospechoso como autor de los disparos continúa prófugo. El Departamento de Policía de Providence ha compartido en sus redes sociales un vídeo, obtenido de una cámara de vigilancia, en el que se ve de espaldas a una "persona de interés" caminando cerca del lugar del tiroteo.

"Se trata de quien creemos que es el sospechoso, que sale de esa zona caminando por la calle Hope y gira a la derecha en Waterman. Llevará ropa oscura. No se le verá la cara", ha descrito el subjefe de Policía de Providence, Timothy O'Hara, en declaraciones recogidas por CNN.

La persona que aparace en las imágenes, en efecto, es un hombre vestido con ropa oscura, cuya descripción coincide con los testimonios de los primeros testigos presenciales entrevistados, que han estimado que el varón podría tener unos 30 años.

