Bi hildako eta bederatzi zauritu Rhode Islandeko unibertsitate batean izandako tiroketan

Gutxienez bi pertsona hil eta beste bederatzi larri zauritu dira larunbat honetan Browneko Unibertsitatean (Providence), Rhode Islanden izandako tiroketa batean, erakundeak berak jakitera eman duenez.

USA7178. PROVIDENCE (RI, EEUU), 14/12/2025.- Composición de dos capturas del vídeo difundido por el Departamento de Policía de Providence donde se ve la persona de interés en el caso del Tiroteo de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas tras un tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, explicó el centro en un comunicado. EFE/Departamento de Policía de Providence /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Gutxienez bi pertsona hil dira eta beste bederatzi larri zauritu dira larunbat honetan Browneko Unibertsitatean (Providence), Rhode Island estatuan, izandako tiroketa batean, erakundeak berak jakitera eman duenez.

Zaurituetako seik egoera larrian jarraitzen dute, baina egonkor; horietako bat, aldiz, egoera kritikoan dago , eta beste bi egonkortuta daude, ospitaleak CNNri jakinarazi dionez.

Providenceko Polizia Departamentuak bideo bat partekatu du bere sare sozialetan, zaintza-kamera batetik lortutakoa, non "pertsona susmagarri" bat bizkarrez ikusten den tiroketaren tokitik gertu.

"Susmagarria dela uste dugu, Hope kaletik oinez alde egin eta Watermanen eskuinera biratzen duena. Arropa iluna darama. Ez zaio aurpegia ikusten", zehaztu du Timothy O 'Hara Providenceko poliziaburuordeak CNNk jasotako adierazpenetan.

Irudietan agertzen duen pertsona, izan ere, arropa ilunez jantzitako gizon bat da, eta haren deskribapena bat dator elkarrizketatutako lehen lekukoen testigantzekin. Uste dute gizonak 30 urte inguru izan ditzakeela.

