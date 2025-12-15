La Corte Penal Internacional rechaza el recurso de Israel y mantiene abierta la investigación sobre Palestina

La Corte Penal Internacional (CPI) ha cerrado este lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre los crímenes de guerra en Palestina, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre el genocidio en Gaza tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

La investigación comenzó en 2021, tras una solicitud de Palestina en 2018, aunque comprende los presuntos crímenes cometidos antes y después del 7 de octubre, y de la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.



En una sentencia larga y de carácter técnico, la Sala de Apelaciones argumenta que no ha surgido una “nueva situación” ni se han producido “nuevos parámetros” que obliguen a la Fiscalía a reiniciar el procedimiento y emitir lo que se denomina una nueva notificación formal a los Estados. Israel había argumentado que la magnitud y la naturaleza de los hechos posteriores al 7 de octubre, incluidas acusaciones de genocidio, exigían esa notificación que permitiera al Estado Israelí asumir la competencia para juzgar dichos hechos, lo que paralizaría la investigación de la CPI.

La Sala de Apelaciones esgrime que tanto las solicitudes de órdenes de arresto contra Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant como la base de la investigación ya identificaba los tipos de crímenes, los posibles responsables, el punto de partida temporal (junio de 2014) y el contexto de conflicto armado y ocupación. Así, defiende que no se trata de una investigación distinta, sino una continuidad agravada del mismo escenario.

Aunque reconoce que desde el 7 de octubre de 2023 se ha producido un aumento significativo en la intensidad de la violencia y en las consecuencias humanitarias, la Sala considera que los hechos actuales están “suficientemente vinculados” a la situación de crisis remitida a la Corte en 2018.

La sentencia refuerza, por tanto, la posición de la Fiscalía para continuar investigando los presuntos crímenes cometidos en Palestina, sin reiniciar plazos ni procedimientos.