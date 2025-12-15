Informe de la UNESCO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La libertad de expresión en el mundo ha retrocedido un 10 % desde 2012

La regresión es comparable a la registrada durante la Primera Guerra Mundial o durante la peor época de la Guerra Fría. Entre 2022 y 2025, 185 periodistas perdieron la vida, un 67 % más que en los cuatro años anteriores.
Periodista kazetari prentsa Gaza libertad de prensa
Un periodista en Gaza. Foto: Unesco
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La libertad de expresión en el mundo cayó un 10 % entre 2012 y 2024, un retroceso comparable al ocurrido con la Primera Guerra Mundial, en el preludio de la Segunda Guerra Mundial y en lo peor de la Guerra Fría en la década de 1970, según ha alertado este lunes la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La regresión de este índice —calculado teniendo en cuenta factores como la censura a los medios, el acoso a periodistas o la libertad de expresión académica y cultural— se ha visto acelerado desde 2020 y, sobre todo, a partir de 2022.

Es una de las principales conclusiones del estudio "Tendencias mundiales, periodismo: configurando un mundo en paz 2022/2025", que subraya el vínculo del fenómeno con corrientes preocupantes en el ecosistema de los medios, como el aumento de la autocensura entre los reporteros. Además, refleja patrones más amplios, como el debilitamiento de los parlamentos y de las instituciones judiciales, la caída de los niveles de confianza pública o la profundización de la polarización.

Además, ha coincidido "con retrocesos en materia de igualdad, junto con una creciente hostilidad hacia los periodistas, científicos e investigadores medioambientales", se advierte, mientras que el dominio de las grandes tecnológicas ha creado "un terreno fértil para la propagación del discurso de odio y la desinformación en internet".

La Unesco alerta de que "estas presiones políticas, sociales y comerciales están socavando la libertad, la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación" y ha advertido de los efectos perjudiciales de la inteligencia artificial generativa, que en los últimos dos años ya ha logrado ahondar en la crisis de valor de los medios tradicionales.

 

Casi un centenar de periodistas muertos en 2025 

Según la Unesco, es una época de hostigamiento para ejercer el periodismo, y las amenazas físicas han aumentado, especialmente en las zonas de conflicto.

Entre 2022 y 2025, hubo 185 periodistas que perdieron la vida, lo que supone un aumento del 67 % con respecto a los cuatro años anteriores.

Solo en 2025, murieron 91 periodistas, el 41 % en ataques deliberados, pero además la impunidad de estos crímenes sigue siendo muy alta, ya que la Unesco calcula que hasta 2024 el 85 % de los autores de estas muertes no habían sido condenados.

La autocensura crece casi un 5 % anualmente y, en total, entre el 2012 y el 2024 aumentó un 63 %. Eso implica que los periodistas se contienen a la hora de reportar temas conflictivos, como la corrupción, por miedo a represalias.

Periodismo Derechos humanos Internacional

Te puede interesar

Cargar más