La UE asume que se forzará a Ucrania a renunciar a la OTAN y se compromete a apoyar su seguridad

La Unión Europea asume que Ucrania podría verse obligada a renunciar a su ingreso en la OTAN en el marco de unas negociaciones de paz para poner fin a la guerra, por lo que se ha comprometido a definir garantías de seguridad que respalden a Kiev a largo plazo.

"Los ministros dejaron claro que cualquier acuerdo de paz debe incluir sólidas garantías de seguridad. Dado que se ha presionado a Ucrania para que renuncie a la OTAN, esta será la única salvaguarda capaz de impedir que Rusia vuelva a invadirla", ha señalado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de la reunión de Exteriores de los 27.

En este sentido, Kallas ha indicado que la UE "hará su parte", incluyendo cuestiones de entrenamiento militar y de disuasión ante el riesgo que ve a que Rusia no cese en el Donbás la agresión al país vecino.

"Si aceptan renunciar a ello, primero necesitamos que todos los Estados miembro y todos los países, incluidos los estadounidenses, les ofrezcan garantías de seguridad muy fuertes y tangibles, no solo sobre el papel, sino realmente concretas", ha subrayado la jefa de la diplomacia europea sobre una cuestión que ya está sobre la mesa en las negociaciones de paz y que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se abre a aceptar para allanar la paz.

Según Kallas, está en mano del presidente ucraniano "decidir a qué están dispuestos a renunciar para lograr la paz", pero por su lado, la UE tiene que definir el apoyo concreto a la seguridad a Ucrania, como el número de tropas y de capacidades que aporta a las garantías.

Fuentes europeas explican que hay trabajos serios en marcha para definir las medidas que garanticen la seguridad futura de Ucrania una vez se alcance un acuerdo de paz, un esfuerzo en el que está implicada la OTAN con la participación de altos cargos.

Presión sobre Rusia

En su intervención ante la prensa, Kallas ha insistido en la idea de que la presión "debe recaer sobre el agresor, no sobre la víctima", por lo que ha expresado su deseo de que en las negociaciones se ejerza presión sobre Moscú.

"Una vez más, no vemos que esté acudiendo a la mesa de negociación ni negociando de verdad", ha indicado, después de una reunión en la que los ministros europeos iban a discutir la marcha de las negociaciones con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, pero finalmente la llamada se ha cancelado por problemas técnicos.

Así, sobre la decisión para un préstamo para Ucrania usando activos rusos congelados en Europa, Kallas ha recalcado que es una "opción viable" y se basa en el principio de que quien "causa el daño también debe compensarlo". "Como Rusia está causando el daño a Ucrania, se fundamenta en sus activos congelados, y es la mejor opción que tenemos en este momento", ha resumido.

Pese a reconocer las dudas de Bélgica, la responsable de Exteriores de la UE ha indicado que "todos en la mesa entienden esas preocupaciones y están dispuestos a compartir esas cargas". La política báltica ha explicado que, si los 27 dan el paso, "se aliviaría la presión sobre Bélgica" y los Estados miembro compartirán el riesgo.