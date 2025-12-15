EBk asumitu du Ukraina behartuko dutela NATOri uko egitera, eta haren segurtasuna babesteko konpromisoa hartu du
Europako iturriek azaldu dutenez, behin bake-akordioa lortuta, Ukrainaren etorkizuneko segurtasuna bermatzeko neurriak zehazteko lan “serioak” daude abian.
Europar Batasunak asumitu du Ukrainak uko egin diezaiokeela NATOn sartzeari, gerrari amaiera emateko bake-negoziazioen esparruan. Hori dela eta, epe luzera Kiev babestuko duten segurtasun-bermeak zehazteko konpromisoa hartu du.
"Ministroek argi utzi dute edozein bake-akordiok segurtasun-berme sendoak izan behar dituela. Ukrainari NATOri uko egiteko presioa egin diotenez, babes hori izango da Errusiak berriro inbaditzea galarazteko gai izango den babes bakarra", adierazi du Kaja Kallas EBko Atzerri Politikarako goi ordezkariak, 27en Atzerri ministroen bileraren amaieran egindako prentsaurrekoan.
Horren harira, Kallasek adierazi du EBk "bere esku dagoena" egingo duela, entrenamendu militarrarekin eta disuasioarekin lotutako gaiak barne, Errusiak Donbasen erasoa bertan behera ez uzteko duen arriskuaren aurrean.
"Horri uko egitea onartzen badute, lehenik eta behin, estatu kide guztiek eta herrialde guztiek, baita estatubatuarrek ere, segurtasun berme oso sendoak eskaintzea behar dugu, ez bakarrik paperaren gainean, baita zehatzak ere", azpimarratu du Europako diplomaziaren buruak bake negoziazioei dagokienez, eta Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak bakea onartzeko prest dagoela azpimarratu du.
Kallasen arabera, Ukrainako presidentearen esku dago "bakea lortzeko zeri uko egiteko prest dauden erabakitzea", baina, bere aldetik, EBk Ukrainaren segurtasunerako laguntza zehatza zein izango den zehaztu behar du.
Errusiaren gaineko presioa
Prentsaurrekoan, Kallasek azpimarratu du presioa "erasotzailearen gainean" jarri behar dela, "ez biktimarenean". Horregatik, negoziazioetan Moskuren gainean presioa egitea nahi duela adierazi du.
"Beste behin ere, ez dugu ikusten negoziazio mahaira joaten ari denik, ezta benetan negoziatzen ari denik ere", adierazi du.
Horrela, Europan izoztutako aktibo errusiarrak erabiliz Ukrainarentzat mailegu bat emateko erabakiaren inguruan, Kallasek azpimarratu du "aukera bideragarria" dela eta "kaltea eragiten duenak ere konpentsatu" behar duela. "Errusia Ukrainari kalte egiten ari zaionez, aktibo izoztuetan oinarritzen da, eta une honetan dugun aukerarik onena da", laburbildu du.
Belgikaren zalantzak onartu arren, EBko Atzerri arduradunak adierazi duenez, "mahaian dauden guztiek ulertzen dituzte kezka horiek eta prest daude karga horiek partekatzeko". Baltikoko politikariak azaldu duenez, 27ek pausoa ematen badute, "Belgikaren gaineko presioa arinduko litzateke", eta estatu kideek arriskua partekatuko lukete.
