Alemania aprueba dar 10 euros al mes a los niños para ahorrar en sus pensiones
El Gobierno alemán ha aprobado este miércoles un proyecto de ley para reforzar el pilar privado del sistema de pensiones, que contempla una subvención estatal garantizada de 10 euros mensuales para menores desde los 6 a los 18 años para la creación de un fondo de capitalización para la jubilación.
La llamada "pensión de inicio temprano", que forma parte de un paquete de reforma del sistema de pensiones privado más amplio que ahora pasará a la Cámara Baja, refuerza la previsión de jubilación de las generaciones más jóvenes mediante un depósito individual de ahorro para la jubilación.
"Nuestra previsión de jubilación debe estar diseñada de manera justa entre generaciones. Esto incluye la pensión de inicio temprano y la previsión privada para la jubilación. Con nuestras decisiones sobre las pensiones, generamos la confianza de que podremos garantizar a largo plazo unos ingresos seguros en la vejez", sostiene el canciller alemán, Friedrich Merz.
El vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, ha recalcado que, "con la pensión de inicio temprano damos a los jóvenes desde el principio un capital de partida para su previsión de jubilación".
"Apoyamos a las familias para que puedan ahorrar de manera privada para sus hijos. Y fortalecemos la educación financiera, haciendo que incluso los niños y adolescentes se ocupen de cuestiones de previsión", ha añadido.
Te puede interesar
Un ciberataque contra el Ministerio del Interior de Francia extrae decenas de archivos confidenciales
El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha señalado que entre los archivos a los que accedieron están el Sistema de Tratamiento de Antecedentes Penales (TAJ) y el Archivo de Personas Buscadas (FPR). La Fiscalía de París ha abierto una investigación.
Trump ordena el bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
El presidente norteamericano ha destacado que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".
Australia anuncia un endurecimiento urgente de las leyes de armas tras el atentado de Bondi
El Gobierno australiano ha reaccionado al ataque mortal ocurrido el domingo en la playa de Bondi anunciando cambios inmediatos en la legislación sobre armas, con el objetivo de reforzar los controles y evitar que se repitan hechos como el atentado que dejó 16 personas muertas en Sídney.
Detienen a Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y de Michel Singer, en relación con la muerte de sus padres
El director de cine y su esposa aparecieron muertos este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos.
La Corte Penal Internacional rechaza el recurso de Israel y mantiene abierta la investigación sobre Palestina
El Gobierno israelí pretendía asumir la competencia para juzgar los hechos, algo que la Sala de Apelaciones ha descartado. La CPI ha reforzado la posición de la Fiscalía para seguir investigando.
La UE asume que se forzará a Ucrania a renunciar a la OTAN y se compromete a apoyar su seguridad
Fuentes europeas explican que hay trabajos serios en marcha para definir las medidas que garanticen la seguridad futura de Ucrania una vez se alcance un acuerdo de paz.
La libertad de expresión en el mundo ha retrocedido un 10 % desde 2012
La regresión es comparable a la registrada durante la Primera Guerra Mundial o durante la peor época de la Guerra Fría. Entre 2022 y 2025, 185 periodistas perdieron la vida, un 67 % más que en los cuatro años anteriores.
Kast, el primer pinochetista en llegar al poder en el Chile democrático
El líder del Partido Republicano, de 59 años, se prepara para implementar a partir del próximo 11 de marzo un programa neoliberal de megarecortes y mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, después de ganar con amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara.
El ultraderechista José Antonio Kast gana por amplio margen las presidenciales de Chile
Kast, con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.