El Gobierno alemán ha aprobado este miércoles un proyecto de ley para reforzar el pilar privado del sistema de pensiones, que contempla una subvención estatal garantizada de 10 euros mensuales para menores desde los 6 a los 18 años para la creación de un fondo de capitalización para la jubilación.



La llamada "pensión de inicio temprano", que forma parte de un paquete de reforma del sistema de pensiones privado más amplio que ahora pasará a la Cámara Baja, refuerza la previsión de jubilación de las generaciones más jóvenes mediante un depósito individual de ahorro para la jubilación.



"Nuestra previsión de jubilación debe estar diseñada de manera justa entre generaciones. Esto incluye la pensión de inicio temprano y la previsión privada para la jubilación. Con nuestras decisiones sobre las pensiones, generamos la confianza de que podremos garantizar a largo plazo unos ingresos seguros en la vejez", sostiene el canciller alemán, Friedrich Merz.



El vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, ha recalcado que, "con la pensión de inicio temprano damos a los jóvenes desde el principio un capital de partida para su previsión de jubilación".



"Apoyamos a las familias para que puedan ahorrar de manera privada para sus hijos. Y fortalecemos la educación financiera, haciendo que incluso los niños y adolescentes se ocupen de cuestiones de previsión", ha añadido.