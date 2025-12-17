Alemaniak umeei hilean 10 euro ematea onartu du, erretiro-pentsioetan aurrezteko
"Goiz hasteko pentsioa" delakoa Alemaniako Gobernuak abian jarri duen pentsio sistema pribatuaren erreforma sorta zabalago baten parte da.
Alemaniako Gobernuak pentsio sistemaren oinarri pribatua indartzeko lege proiektu bat onartu du asteazken honetan, eta, bertan jasotzen denez, Estatuak 10 euroko hileroko dirulaguntza bermatuko du 6 eta 18 urte bitarteko adingabeentzat, erretirorako kapitalizazio funts bat sortzeko.
"Goiz hasteko pentsioa" proiektua Beheko Ganberara pasatuko da, eta pentsio-sistema pribatuaren erreforma-pakete zabalago baten zati da. Helburua da belaunaldi gazteenen erretiro-aurreikuspena indartzea, erretirorako aurrezki-gordailu indibidual baten bidez.
"Gure erretiro-aurreikuspenak modu bidezkoan diseinatuta egon behar du. Horren barruan sartzen dira hasiera goiztiarreko pentsioa eta erretirorako aurreikuspen pribatua. Pentsioei buruz hartzen ditugun erabakiekin, zahartzaroan diru-sarrera seguruak bermatu ahal izango ditugula helarazi nahi dugu", adierazi du Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak.
Lars Klingbeil kantziler orde eta Finantza ministroak azpimarratu duenez, "goiz hasteko pentsioarekin, hasieratik erretiro-aurreikuspenerako abiapuntu bat ematen diegu gazteei".
"Familiei laguntzen diegu, modu pribatuan aurreztu dezaten. Eta hezkuntza finantzarioa indartzen dugu, haur eta nerabeak arduraz haz daitezen", gaineratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Frantziako Barne Ministerioaren aurkako zibererasoa egin eta dozenaka artxibo konfidentzial lortu dituzte
Laurent Nuñez Barne ministroak adierazi duenez, aurrekari penalen (TAJ) eta pertsona bilatuen (FPR) fitxategietara sartu dira hackerrak. Pariseko Fiskaltzak ikerketa abiatu du gertaturikoa argitzeko.
Venezuelan sartu eta irteten diren petrolio-ontziak erabat blokeatzeko agindu du Trumpek
AEBko presidenteak nabarmendu duenez, "Maduroren erregimen ez-legitimoa lapurtutako petrolioa erabiltzen ari da narkoterrorismoa, pertsonen salerosketa, hilketak eta bahiketak finantzatzeko, besteak beste".
Bondiko atentatuaren ostean, armen gaineko legeak gogortu egingo dituztela iragarri du Australiak
Australiako Gobernuak erantzun dio igandean Bondi hondartzan izandako erasoari, eta iragarri du aldaketak egingo dituztela armei buruzko legedian, kontrolak indartzeko. Sydneyn 16 pertsona hil zituzten.
Nick Reiner atxilotu dute, Rob Reiner zinemagilearen eta Michele Singerren semea, gurasoen heriotzarekin lotura duelakoan
Senar-emazteak hilda agertu ziren igande honetan Brentwoodeko bien egoitzan, Los Angelesen, Estatu Batuetan.
Nazioarteko Zigor Auzitegiak Palestinako auzia ikertzen jarraituko du, Israelen helegitea baztertu baitu
Israelgo Gobernuak ikerketa bere gain hartu nahi zuen, eskumena zuela argudiatuta. Argudioa errotik ukatu du Zigor Auzitegiak, eta, hala, Fiskaltzak ikertzen jarraitu ahalko du.
EBk asumitu du Ukraina behartuko dutela NATOri uko egitera, eta haren segurtasuna babesteko konpromisoa hartu du
Europako iturriek azaldu dutenez, behin bake-akordioa lortuta, Ukrainaren etorkizuneko segurtasuna bermatzeko neurriak zehazteko lan “serioak” daude abian.
Adierazpen-askatasunak okerrera egin du munduan: % 10, 2012tik
Lehen Mundu Gerran edo Gerra Hotzaren unerik txarrenean izandako beherakadaren pareko da azken urteotakoa. 2022-2025 epean, 185 kazetarik galdu dute bizia, aurreko lau urteetan baino % 67 gehiago.
Kast, Txile demokratikoan boterera iritsi den lehen pinochetista
59 urteko Alderdi Errepublikanoaren burua datorren martxoaren 11tik aurrera delinkuentziaren eta migrazio irregularraren aurkako programa neoliberal bat ezartzeko prestatzen ari da, igandeko hauteskundeetan Jeannette Jara ezkertiarrari tarte handiz irabazi ondoren.
Jose Antonio Kast ultraeskuindarrak irabazi ditu Txileko hauteskundeak
Kastek iragarri du migratzaileak masiboki kanporatuko dituela, migrazioa delitu gisa tipifikatuko duela eta segurtasun goreneko kartzelak eraikiko dituela.