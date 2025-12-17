Erretiro-pentsioak

Alemaniak umeei hilean 10 euro ematea onartu du, erretiro-pentsioetan aurrezteko

"Goiz hasteko pentsioa" delakoa Alemaniako Gobernuak abian jarri duen pentsio sistema pribatuaren erreforma sorta zabalago baten parte da.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alemaniako Gobernuak pentsio sistemaren oinarri pribatua indartzeko lege proiektu bat onartu du asteazken honetan, eta, bertan jasotzen denez, Estatuak 10 euroko hileroko dirulaguntza bermatuko du 6 eta 18 urte bitarteko adingabeentzat, erretirorako kapitalizazio funts bat sortzeko.

"Goiz hasteko pentsioa" proiektua Beheko Ganberara pasatuko da, eta pentsio-sistema pribatuaren erreforma-pakete zabalago baten zati da. Helburua da belaunaldi gazteenen erretiro-aurreikuspena indartzea, erretirorako aurrezki-gordailu indibidual baten bidez.

"Gure erretiro-aurreikuspenak modu bidezkoan diseinatuta egon behar du. Horren barruan sartzen dira hasiera goiztiarreko pentsioa eta erretirorako aurreikuspen pribatua. Pentsioei buruz hartzen ditugun erabakiekin, zahartzaroan diru-sarrera seguruak bermatu ahal izango ditugula helarazi nahi dugu", adierazi du Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak.

Lars Klingbeil kantziler orde eta Finantza ministroak azpimarratu duenez, "goiz hasteko pentsioarekin, hasieratik erretiro-aurreikuspenerako abiapuntu bat ematen diegu gazteei".

"Familiei laguntzen diegu, modu pribatuan aurreztu dezaten. Eta hezkuntza finantzarioa indartzen dugu, haur eta nerabeak arduraz haz daitezen", gaineratu du.

