Trump ordena el bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha ordenado "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.
Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.
El republicano ha anunciado de esta forma el "bloqueo total" contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.
En su mensaje, el presidente ha agregado que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".
Tras la orden presidencial no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá dicha medida para la industria petrolera venezolana.
La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.
El buque, sancionado por Washington desde 2022 por sus vínculos con una "flota sombra" de transporte de crudo y acusado de violar normas de sanciones, fue trasladado a un puerto de Estados Unidos para iniciar un proceso legal de decomiso de su carga.
La medida, considerada una escalada significativa en la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha tensado aún más las relaciones entre ambos países y contribuido a una caída de los embarques de crudo venezolano, al tiempo que amenaza con nuevas incautaciones de petroleros sancionados en aguas cercanas.
La nueva escalada del operativo militar estadounidense llegó en medio de un aumento de la presencia militar en el Caribe y ha sido condenado por Caracas como "piratería", mientras que la Casa Blanca defendió la incautación del primer petrolero sancionado como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas.
Te puede interesar
Un ciberataque contra el Ministerio del Interior de Francia extrae decenas de archivos confidenciales
El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha señalado que entre los archivos a los que accedieron están el Sistema de Tratamiento de Antecedentes Penales (TAJ) y el Archivo de Personas Buscadas (FPR). La Fiscalía de París ha abierto una investigación.
Australia anuncia un endurecimiento urgente de las leyes de armas tras el atentado de Bondi
El Gobierno australiano ha reaccionado al ataque mortal ocurrido el domingo en la playa de Bondi anunciando cambios inmediatos en la legislación sobre armas, con el objetivo de reforzar los controles y evitar que se repitan hechos como el atentado que dejó 16 personas muertas en Sídney.
Detienen a Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y de Michel Singer, en relación con la muerte de sus padres
El director de cine y su esposa aparecieron muertos este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos.
La Corte Penal Internacional rechaza el recurso de Israel y mantiene abierta la investigación sobre Palestina
El Gobierno israelí pretendía asumir la competencia para juzgar los hechos, algo que la Sala de Apelaciones ha descartado. La CPI ha reforzado la posición de la Fiscalía para seguir investigando.
La UE asume que se forzará a Ucrania a renunciar a la OTAN y se compromete a apoyar su seguridad
Fuentes europeas explican que hay trabajos serios en marcha para definir las medidas que garanticen la seguridad futura de Ucrania una vez se alcance un acuerdo de paz.
La libertad de expresión en el mundo ha retrocedido un 10 % desde 2012
La regresión es comparable a la registrada durante la Primera Guerra Mundial o durante la peor época de la Guerra Fría. Entre 2022 y 2025, 185 periodistas perdieron la vida, un 67 % más que en los cuatro años anteriores.
Kast, el primer pinochetista en llegar al poder en el Chile democrático
El líder del Partido Republicano, de 59 años, se prepara para implementar a partir del próximo 11 de marzo un programa neoliberal de megarecortes y mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, después de ganar con amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara.
El ultraderechista José Antonio Kast gana por amplio margen las presidenciales de Chile
Kast, con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.
Israel pide a sus ciudadanos en el exterior extremar la precaución ante imitadores del ataque de Sídney
La celebración del Januca ha sido cancelada en Moscu y Francia ha decidido reforzar la seguridad en torno a sus lugares de culto judíos.