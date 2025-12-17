NEURRIAK
Venezuelan sartu eta irteten diren petrolio-ontziak erabat blokeatzeko agindu du Trumpek

AEBko presidenteak nabarmendu duenez, "Maduroren erregimen ez-legitimoa lapurtutako petrolioa erabiltzen ari da narkoterrorismoa, pertsonen salerosketa, hilketak eta bahiketak finantzatzeko, besteak beste".

Washington, DC (United States), 17/12/2025.- US President Donald Trump participates in a Hanukkah reception in the East Room at the White House in Washington, DC, USA, 16 December 2025. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Trump. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak "Venezuelan sartu eta ateratzen diren petrolio-ontzi guztiak erabat blokeatzeko" agindua eman du, Nicolas Maduro Venezuelako presidentearen Gobernuaren kontrako Washingtonen presioa areagotzeko.

Trumpen hitzetan, Venezuela "Hego Amerikako historian inoiz izan den armadarik handienaz inguratuta dago", eta zirrara inoiz ez bezalakoa izango da, Estatu Batuei "aurretik lapurtutako petrolio, lur eta bestelako aktibo guztiak itzuli arte".

Horrela, errepublikanoak iragarri du "erabateko blokeoa" dagoela Venezuelan sartu eta irteten diren petrolio-ontzietan, Karibeko nazioarteko uretan abiatutako operazio militarraren gorakada garrantzitsuan.

Bere mezuan presidenteak gaineratu duenez, "Maduroren erregimen ez-legitimoa lapurtutako petrolioa narkoterrorismoa, pertsonen salerosketa, hilketak eta bahiketak finantzatzeko erabiltzen ari da".

Presidentearen aginduaren ondoren, ez dago argi zenbat petrolio-ontziri eragingo dien, ezta neurri horrek zein ondorio izango dituen Venezuelako petrolio-industriarentzat ere.

Joan den astean, Estatu Batuetako Hego Komandoak (abuztutik Karibeko eta Ekialdeko Ozeano Bareko ustez narkotrafikoari lotutako 30 txalupa baino gehiagori eraso dien taldea), aldaketa bat egin zuen nazioarteko uretako estrategian, Skipper petrolio-ontzia konfiskatu baitzuen, Venezuelako petrolio gordina Hego Amerikako herrialdearen kostatik gertu garraiatzen zuena, eta AEBko indarrek geldiarazi zuten Kariben, epailearen aginduz.

Washingtonek petrolio gordinaren garraioko "itzaleko flota" batekin zuen loturagatik zigortu zuen ontzia, eta Estatu Batuetako portu batera eraman zuten, karga konfiskatzeko prozesu bat hasteko.

Nicolas Maduro Venezuelako presidentearen aurkako presioak gora egin du, eta are gehiago tenkatu dira bi herrialdeen arteko harremanak. Horrez gain, petrolio venezuelarraren ontziratzeak behera egin du, eta inguruko uretan petrolio-ontzi gehiago konfiskatzeko mehatxua egin dute.

Donald Trump Venezuela Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

