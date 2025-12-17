Venezuelan sartu eta irteten diren petrolio-ontziak erabat blokeatzeko agindu du Trumpek
AEBko presidenteak nabarmendu duenez, "Maduroren erregimen ez-legitimoa lapurtutako petrolioa erabiltzen ari da narkoterrorismoa, pertsonen salerosketa, hilketak eta bahiketak finantzatzeko, besteak beste".
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak "Venezuelan sartu eta ateratzen diren petrolio-ontzi guztiak erabat blokeatzeko" agindua eman du, Nicolas Maduro Venezuelako presidentearen Gobernuaren kontrako Washingtonen presioa areagotzeko.
Trumpen hitzetan, Venezuela "Hego Amerikako historian inoiz izan den armadarik handienaz inguratuta dago", eta zirrara inoiz ez bezalakoa izango da, Estatu Batuei "aurretik lapurtutako petrolio, lur eta bestelako aktibo guztiak itzuli arte".
Horrela, errepublikanoak iragarri du "erabateko blokeoa" dagoela Venezuelan sartu eta irteten diren petrolio-ontzietan, Karibeko nazioarteko uretan abiatutako operazio militarraren gorakada garrantzitsuan.
Bere mezuan presidenteak gaineratu duenez, "Maduroren erregimen ez-legitimoa lapurtutako petrolioa narkoterrorismoa, pertsonen salerosketa, hilketak eta bahiketak finantzatzeko erabiltzen ari da".
Presidentearen aginduaren ondoren, ez dago argi zenbat petrolio-ontziri eragingo dien, ezta neurri horrek zein ondorio izango dituen Venezuelako petrolio-industriarentzat ere.
Joan den astean, Estatu Batuetako Hego Komandoak (abuztutik Karibeko eta Ekialdeko Ozeano Bareko ustez narkotrafikoari lotutako 30 txalupa baino gehiagori eraso dien taldea), aldaketa bat egin zuen nazioarteko uretako estrategian, Skipper petrolio-ontzia konfiskatu baitzuen, Venezuelako petrolio gordina Hego Amerikako herrialdearen kostatik gertu garraiatzen zuena, eta AEBko indarrek geldiarazi zuten Kariben, epailearen aginduz.
Washingtonek petrolio gordinaren garraioko "itzaleko flota" batekin zuen loturagatik zigortu zuen ontzia, eta Estatu Batuetako portu batera eraman zuten, karga konfiskatzeko prozesu bat hasteko.
Nicolas Maduro Venezuelako presidentearen aurkako presioak gora egin du, eta are gehiago tenkatu dira bi herrialdeen arteko harremanak. Horrez gain, petrolio venezuelarraren ontziratzeak behera egin du, eta inguruko uretan petrolio-ontzi gehiago konfiskatzeko mehatxua egin dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Frantziako Barne Ministerioaren aurkako zibererasoa egin eta dozenaka artxibo konfidentzial lortu dituzte
Laurent Nuñez Barne ministroak adierazi duenez, aurrekari penalen (TAJ) eta pertsona bilatuen (FPR) fitxategietara sartu dira hackerrak. Pariseko Fiskaltzak ikerketa abiatu du gertaturikoa argitzeko.
Bondiko atentatuaren ostean, armen gaineko legeak gogortu egingo dituztela iragarri du Australiak
Australiako Gobernuak erantzun dio igandean Bondi hondartzan izandako erasoari, eta iragarri du aldaketak egingo dituztela armei buruzko legedian, kontrolak indartzeko. Sydneyn 16 pertsona hil zituzten.
Nick Reiner atxilotu dute, Rob Reiner zinemagilearen eta Michele Singerren semea, gurasoen heriotzarekin lotura duelakoan
Senar-emazteak hilda agertu ziren igande honetan Brentwoodeko bien egoitzan, Los Angelesen, Estatu Batuetan.
Nazioarteko Zigor Auzitegiak Palestinako auzia ikertzen jarraituko du, Israelen helegitea baztertu baitu
Israelgo Gobernuak ikerketa bere gain hartu nahi zuen, eskumena zuela argudiatuta. Argudioa errotik ukatu du Zigor Auzitegiak, eta, hala, Fiskaltzak ikertzen jarraitu ahalko du.
EBk asumitu du Ukraina behartuko dutela NATOri uko egitera, eta haren segurtasuna babesteko konpromisoa hartu du
Europako iturriek azaldu dutenez, behin bake-akordioa lortuta, Ukrainaren etorkizuneko segurtasuna bermatzeko neurriak zehazteko lan “serioak” daude abian.
Adierazpen-askatasunak okerrera egin du munduan: % 10, 2012tik
Lehen Mundu Gerran edo Gerra Hotzaren unerik txarrenean izandako beherakadaren pareko da azken urteotakoa. 2022-2025 epean, 185 kazetarik galdu dute bizia, aurreko lau urteetan baino % 67 gehiago.
Kast, Txile demokratikoan boterera iritsi den lehen pinochetista
59 urteko Alderdi Errepublikanoaren burua datorren martxoaren 11tik aurrera delinkuentziaren eta migrazio irregularraren aurkako programa neoliberal bat ezartzeko prestatzen ari da, igandeko hauteskundeetan Jeannette Jara ezkertiarrari tarte handiz irabazi ondoren.
Jose Antonio Kast ultraeskuindarrak irabazi ditu Txileko hauteskundeak
Kastek iragarri du migratzaileak masiboki kanporatuko dituela, migrazioa delitu gisa tipifikatuko duela eta segurtasun goreneko kartzelak eraikiko dituela.
Atzerrian dauden israeldarrei kontuz ibiltzeko eskatu die Gobernuak, Sydneyko erasoaren imitatzaileak egon daitezkeelakoan
Janucaren ospakizuna bertan behera geratu da Moskun eta juduen gurtza lekuen segurtasuna indartzea erabaki du Frantziako Gobernuak.