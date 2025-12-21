EE. UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 130.000 pertsona inguru elektrizitaterik gabe geratu dira San Frantziskon
author image

EITB

Última actualización

La compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) ha informado que unas 130.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico en la ciudad estadounidense de San Francisco y que continúan los trabajos para poder revertir la situación.

El transporte público se ha visto interrumpido y los semáforos no han estado operativos en varias zonas, lo que ha provocado dificultades y retrasos en el tráfico. Las autoridades locales han pedido a la población que eviten ciertos lugares afectados y que acudan a los servicios de emergencias solo en caso necesario para que puedan estar disponibles.

Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

Washington (United States), 18/12/2025.- US President Donald Trump delivers an address to the Nation from the Diplomatic Reception Room of the White House, in Washington, DC, USA, 17 December 2025. EFE/EPA/Doug Mills / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Con su popularidad en mínimos, Trump exagera sus logros en un discurso a la nación

El mandatario abrió el esperado discurso repitiendo muchas de las cosas que dice durante sus intervenciones públicas casi diarias: atacó a los inmigrantes y al gobierno de su predecesor, Joe Biden, y aseguró que en unos pocos meses EE.UU. ha "ido de lo peor a lo mejor" gracias a sus deportaciones, al cierre estricto de la frontera o al uso de los aranceles contra otros países.
Cargar más
Publicidad
X