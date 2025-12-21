Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco
La compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) ha informado que unas 130.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico en la ciudad estadounidense de San Francisco y que continúan los trabajos para poder revertir la situación.
El transporte público se ha visto interrumpido y los semáforos no han estado operativos en varias zonas, lo que ha provocado dificultades y retrasos en el tráfico. Las autoridades locales han pedido a la población que eviten ciertos lugares afectados y que acudan a los servicios de emergencias solo en caso necesario para que puedan estar disponibles.
Te puede interesar
Venezuela denuncia un nuevo “robo” de un buque con petróleo por parte de EE. UU.
El Ejecutivo chavista ha calificado el hecho como un acto de "piratería" y ha denunciado también la "desaparición forzada" de la tripulación.
Al menos nueve muertos y diez heridos en un ataque armado cerca de Johannesburgo
Por el momento, se desconocen los motivos del ataque y las fuerzas policiales han desplegado "todos los recursos necesarios" para esclarecer lo sucedido.
La Administración Trump publica parte de los archivos Epstein
Las víctimas del depredador sexual han celebrado la publicación aunque han criticado que se haya realizado de forma parcial. Entre los archivos figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi.
La publicación de los archivos desclasificados sobre el pederasta Epstein prevista para hoy puede ser parcial
El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó con amplio apoyo de ambas bancadas la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein que obliga a que esta enorme cantidad de material (más de 300 gigas de imágenes, documentos de texto o videos), sea presentado de una manera "consultable y descargable" en internet.
Putin destaca que ha recibido "ciertas señales" de que Ucrania quiere dialogar con Rusia
El presidente de Rusia insiste en “el cumplimiento de las promesas y obligaciones asumidas por los socios occidentales”, y subraya que está dispuesto a "terminar el conflicto por la vía pacífica en caso de que se eliminen las causas originales que provocaron el conflicto".
La UE acuerda un préstamo de 90 000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
De momento, la Unión Europea ha dejado de lado el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.
La UE anuncia un acuerdo para facilitar la deportación de solicitantes de asilo a "terceros países seguros"
De esta forma, Europa da un nuevo paso en su política de asilo. El acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento Europeo amplía los supuestos para declarar inadmisibles solicitudes de protección internacional.
Con su popularidad en mínimos, Trump exagera sus logros en un discurso a la nación
El mandatario abrió el esperado discurso repitiendo muchas de las cosas que dice durante sus intervenciones públicas casi diarias: atacó a los inmigrantes y al gobierno de su predecesor, Joe Biden, y aseguró que en unos pocos meses EE.UU. ha "ido de lo peor a lo mejor" gracias a sus deportaciones, al cierre estricto de la frontera o al uso de los aranceles contra otros países.
Venezuela responde a EE. UU. que no habrá petróleo "regalado ni robado" para ningún "poder extranjero"
La Casa Blanca aseguró ayer que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como "el mayor robo" de la historia estadounidense.