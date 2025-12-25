TRANSPORTE PÚBLICO
París estrena nuevo proyecto para solucionar sus problemas de movilidad: un teleférico

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Teleferikoa, Parisko mugikortasun arazoak konpontzeko proiektu berria
EITB

Última actualización

Hasta ahora, el transporte público de la ciudad de París iba sobre tierra o bajo tierra. Ahora tambien va por el aire. El teleférico como medio transporte de una ciudad es un proyecto innovador en Europa y ha sido muy bien acogido por los ciudadanos.

Francia París Transporte público Internacional

