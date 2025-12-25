París estrena nuevo proyecto para solucionar sus problemas de movilidad: un teleférico

La invasión de Gaza ha apagado el ambiente navideño en Belén durante dos años, pero la tregua, aunque débil, ha traído de vuelta las celebraciones a la ciudad donde, según la tradición cristiana, nació Jesús. Han vuelto a colocar el gran árbol frente a la iglesia de la Natividad y, como han hecho durante años, han desfilado scouts por las calles de la ciudad.