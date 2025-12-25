GARRAIO PUBLIKOA
Teleferikoa, Parisko mugikortasun arazoak konpontzeko proiektu berria

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Orain arte, lur gainekoa edo azpikoa zen Parisko garraio publikoa, baina orain airera eramatea erabaki dute. Europan lehen aldia da horrelako proiektua martxan jartzen dela. Erosoa eta isila da Paris kanpoaldeko lau herri lotzen dituen teleferikoa.

Frantzia París Garraio publikoa Munduko albisteak

