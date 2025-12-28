Birmania celebra este domingo sus primeras elecciones en cinco años en plena guerra
La población de Birmania acude este domingo a votar en unas elecciones convocadas por la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021 y que saldrán adelante en plena guerra y a pesar de las numerosas críticas y llamamientos al boicot.
El país se encuentra sumido en una grave crisis desde la asonada militar, perpetrada por el Ejército precisamente para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) se hizo con la victoria.
Estos comicios, cuya convocatoria fue anunciada finalmente en julio tras meses de retrasos, tendrán lugar en tres fases: la votación de este domingo se verá seguida de otra el 11 de enero, en un proceso que finalizará por completo en una tercera cita el día 25 de ese mismo mes.
Aunque los militares aseguran que estas elecciones facilitarán el regreso a un "sistema multipartidista", voces críticas aseguran que el Ejército únicamente busca "perpetuarse en el poder" buscando una nueva forma de legitimarse, por lo que han insistido en la importancia de no acudir a votar.
Las Fuerzas Armadas, que han hecho hincapié en la necesidad de seguir adelante con la cita electoral a pesar de la guerra y los combates, sigue asegurando que la victoria del LND de la ex 'líder de facto' Aung San Suu Kyi en las elecciones de 2020 es "ilegítima" dado que se produjeron numerosas "irregularidades" en el proceso de registro de los votantes.
No obstante, observadores internacionales han asegurado que durante aquellas elecciones no se detectaron grandes problemas a la hora de votar y han alertado de que la violencia podría impedir, en esta ocasión, que la población de las áreas más golpeadas por la guerra acudan a las urnas.
La activista y Premio Nobel de la Paz, que tiene 80 años y continúa encarcelada, no participará en las elecciones, como tampoco lo hará su partido. Suu Kyi se encuentra cumpliendo una condena de 27 años de prisión por cargos que, según sus seguidores, constituyen parte de una persecución política en su contra. Su partido fue disuelto tras negarse a registrarse oficialmente bajo las nuevas normas de la junta.
Otros partidos han hecho también un llamamiento al boicot o se han negado a participar y aceptar las condiciones impuestas por los militares. Así, son muchos los que insisten en que este proceso "no será libre ni justo" y acusan al jefe de la junta, Min Aung Hlaing, de buscar vías para seguir controlando el poder y mantenerlo en manos de los militares.
Por su parte, la comunidad internacional mantiene las sanciones impuestas contra Birmania por sus continuados ataques contra la población civil y las duras medidas de represión impuestas contra disidentes.
Naciones Unidas ha acusado a la junta militar que gobierna Birmania de hacer un uso "brutal" de la violencia para obligar a la población a acudir a votar este domingo en las elecciones, a medida que los grupos rebeldes tratan de evitar la concurrencia.
La guerra ha provocado que 65 localidades no puedan celebrar las elecciones debido a los enfrentamientos entre las fuerzas birmanas y grupos rebeldes de resistencia. La junta estima que, en esta primera fase, votarán los habitantes de 102 de un total de 330 municipios sobre los que el Ejército sigue manteniendo el control.
A pesar de que son más de medio centenar las formaciones que han presentado candidatos, la mayoría concurren a nivel local, mientras que solo seis partidos compiten a nivel nacional y tienen posibilidades reales de hacerse con los apoyos suficientes. La legislación favorece al Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), afín al Ejército. En total, unos 5.000 candidatos se presentan para ocupar los escaños del Pyidaungsu Hluttaw, la Asamblea de Birmania, que es bicameral.
