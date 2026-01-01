Países Bajos
Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja

Incendio en una iglesia de Ámsterdam
Incendio en Ámsterdam. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Sute batek eliza historiko bat kiskali du Amsterdamen Urtezahar gauean

La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, ha quedado destruida en la pasada madrugada debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas y que no ha dejado heridos. Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos afurna que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia.

Holanda Incendios Internacional

