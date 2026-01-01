Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja

El incendio, muy violento según la Policía, se produjo aproximadamente a las 01:30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en "Le Constellation", un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana. Las autoridades se niegan a especular sobre las causas del incendio y descartan la hipótesis de atentado. Dos testigos han relatado que el fuego se originó por unas bengalas que se acercaron demasiado al techo de madera y se propagó de forma "rapidísima".