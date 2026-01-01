Herbehereak
Sute batek eliza historiko bat kiskali du Amsterdamen Urtezahar gauean

Incendio en una iglesia de Ámsterdam
Sutea Amsterdamen. Argazkia: EFE.

Amsterdamgo Vondelkerk eliza historikoa,  XIX. mende amaierako eraikina, erabat suntsituta geratu da bart sute baten ondorioz. Inguruko etxebizitzak hustu behar izan dituzte eta, zorionez, ez da inor zauritu ezbeharrean. Gertakariaren arrazoi ofizialak ezagutzen ez diren arren, herritar batzuek su artifizialak ikusi zituzten elizaren dorretik getu.

Holanda Suteak Munduko albisteak

