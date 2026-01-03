El Gobierno Vasco pide "una salida pacífica y el retorno de la democracia" en Venezuela

El lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que es "urgente una salida pacífica y el retorno a la democracia, los derechos humanos y la libertad plena" en Venezuela. En un mensaje publicado en la red social X, Pradales ha explicado que Gobierno Vasco está siguiendo con "detalle y preocupación" el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, donde existe una comunidad vasca arraigada históricamente y numerosa.

El lehendakari ha reclamado el respeto de la legalidad internacional y la carta de Naciones Unidas en Venezuela y ha compartido la posición manifestada por la Unión Europea tras el ataque. También ha abogado por la defensa del "multilateralismo, el diálogo y la diplomacia" como cauce para la paz y la resolución de los conflictos, cuya ruptura, ha dicho, el Gobierno Vasco rechaza.

Por último, Pradales ha recordado que dos vascos siguen encarcelados en Venezuela "sin contar con las mínimas garantías judiciales".