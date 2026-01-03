EE. UU. ATACA VENEZUELA
El Gobierno Vasco pide "una salida pacífica y el retorno de la democracia" en Venezuela

El PNV y EH Bildu han exigido que se respete el derecho internacional. El PSE-EE no se ha pronunciado al respecto y el PP ha pedido prudencia. Podemos Euskadi, por su parte, ha considerado que "no se pueden justificar las agresiones ni normalizar la violencia como herramienta política.
El lehendakari Imanol Pradales. Imagen de archivo
EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que es "urgente una salida pacífica y el retorno a la democracia, los derechos humanos y la libertad plena" en Venezuela. En un mensaje publicado en la red social X, Pradales ha explicado que Gobierno Vasco está siguiendo con "detalle y preocupación" el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, donde existe una comunidad vasca arraigada históricamente y numerosa. 

El lehendakari ha reclamado el respeto de la legalidad internacional y la carta de Naciones Unidas en Venezuela y ha compartido la posición manifestada por la Unión Europea tras el ataque. También ha abogado por la defensa del "multilateralismo, el diálogo y la diplomacia" como cauce para la paz y la resolución de los conflictos, cuya ruptura, ha dicho, el Gobierno Vasco rechaza.

Por último, Pradales ha recordado que dos vascos siguen encarcelados en Venezuela "sin contar con las mínimas garantías judiciales".

Reacciones de los partidos vascos

El PNV ha expresado "su preocupación" tras el ataque militar de Estados Unidos sobre Caracas y ha exigido al Ejecutivo de Trump "respeto al derecho internacional", al tiempo que ha confiado en que los venezolanos puedan hacer "una transición política para acceder a un régimen democrático".

EH Bildu, por su parte, ha calificado de "agresión contra la República Bolivariana de Venezuela" los bombardeos y posterior detención de Maduro y ha subrayado que los hechos violan "todos los principios del derecho internacional". El coordinador general de la coalición ha expresado su "más rotundo rechazo" a este ataque, que ha calificado de "intervención imperialista contra el pueblo soberano de Venezuela".

De momento, el PSE-EE no se ha pronunciado al respecto, y el PP vasco se ha limitado a difundir la reacción de Alberto Nuñez Feijoó en la que pide "prudencia" ante lo sucedido en Venezuela ,aunque matiza que esta es "compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país."

Podemos Euskadi ha condenado "de forma rotunda el ataque" el Estados Unidos contra Venezuela, que no responde a "una defensa de la democracia ni de los derechos humanos", sino que es "una nueva expresión del imperialismo más clásico". En una nota, esa formación vasca ha considerado que "no se pueden justificar las agresiones ni normalizar la violencia como herramienta política. La paz y la soberanía no son negociables".

