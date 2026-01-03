"Irtenbide baketsua" eta "demokrazia itzultzea" eskatu du Jaurlaritzak Venezuelarentzat
EAJk eta EH Bilduk "nazioarteko legedia errespetatzeko" eskatu dute. PSE-EEk ez du adierazpenik egin, eta PPk "zuhurtzia" eskatu du. Podemos Euskadiren arabera, "indarkeria ezin da tresna politikotzat hartu eta ezin dira erasoak justifikatu".
Imanol Pradales lehendakariak esan du Eusko Jaurlaritzatik "gertutik, etengabe eta kezkaz" jarraitzen ari direla Venezuelako egoera, "historikoki errotutako euskal komunitate ugaria baitago bertan". X sare sozialean duen profilean zabaldu duen mezuan, Europar Batasunak adierazitako jarrerarekin bat egin, eta "nazioarteko legedia eta Nazio Batuen gutuna errespetatzea" eskatu, eta "multilateralismoa, elkarrizketa eta diplomaziaren defentsa" aldarrikatu ditu "bakerako eta gatazkak konpontzeko bide gisa".
Lehendakariaren ustez, "nazioarteko zuzenbidea berme guztiekin errespetatu behar da, demokrazia eta askatasuna herrialdera itzultzea ahalbidetuko duen trantsizio erreala ziurtatzeko. Venezuelarren oinarrizko eskubide eta askatasun guztiak babestuko dituen demokrazia, bai eta haien jardun askea eta subiranotasun osoa ere".
Azkenik, gogora ekarri du "bi euskal herritarrek Venezuelan jarraitzen dutela kartzelan, gutxieneko berme judizialik gabe".
EAEko alderdien erreakzioak
EAJ "kezkatuta" agertu da AEBk Venezuelan erasoa egin ostean, eta "nazioarteko legedia errespetatzea" exijitu dio AEBko Gobernuari. Halaber, esan du espero duela venezuelarrek "erregimen demokratiko bat izateko trantsizio politikoa" egiteko aukera izatea.
Gogorrago mintzatu da EH Bildu, AEBk "Venezuelako Bolibartar Errepublikari eraso" diola salatu baitu, eta nazioarteko zuzenbidearen printzipio guztiak urratu dituztela erantsi du. Ildo beretik, Arnaldo Otegi koalizio subiranistaren koordinatzaile nagusiak "irmo" gaitzetsi ditu gertakariak, eta "Estatu Batuek Venezuelako herri burujabearen aurka egindako eraso inperialista" arbuiatu du.
PSE-EEk ez du oraingoz adierazpenik egin, eta EAEko PPk Alberto Nuñez Feijooren erreakzioa zabaldu besterik ez du egin.
Podemos Euskadik "irmo" gaitzetsi du AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoa, eta "giza eskubideen zein demokraziaren defentsaren kontrakoa" dela nabarmendu du. "Inperialismo klasikoaren adierazpen bat da", azpimarratu du. Ezkerreko taldearen arabera, "indarkeria ezin da tresna politikotzat hartu eta ezin dira erasoak justifikatu. Bakea eta subiranotasuna ez dira negoziagarriak".
Zure interesekoa izan daiteke
Ikerketa penala ireki dute Urtezahar gauean Suitzan su hartu zuen tabernako nagusien aurka
"Zabarkeriaren ondorioz gertatutako giza hilketa, gorputz lesioak eta sutea" leporatu dizkiote bikoteari, Canton de Valaiseko Poliziak jakinarazi duenez. Zigorra ezagutu arte baina, errugabetasun presuntzioa aplikatuko zaie biei.
Euskadin bizi diren venezuelarrek etxera bueltatzeko aukera izango dutela uste dute
Venezuelatik etorritako milaka pertsona bizi dira Euskadin, eta horietako asko Nicolas Maduroren gobernuaren aurkakoak dira. Itxaropentsu agertu dira gertatutakoarekin, eta trantsizio baketsu bat espero dute.
AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoak nazioarteko zuzenbidearen arau guztiak hautsi dituela diote adituek
AEBn narkotrafikoaren aurkako erasotzat jo badute ere, Trumpen benetako helburua Venezuelan aldaketa politikoa lortzea da, adituen ustez.
Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan erasoa egin ostean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Argentinako presidenteak pozik hartu du erasoa.
Trumpek Nicolas Maduro atxilotu dutela jakinarazi du
AEBko presidentearen arabera, gaurko erasoak "arrakasta" izan du. Marco Rubiok esan du Maduro AEBn epaituko dutela.
AEBk aireko erasoa egin du Venezuelan
Hainbat leherketa izan dira larunbat goizaldean Caracasen, baina ez dute xehetasunik eman. Venezuelak Donald Trump presidentearen gobernuaren "mehatxuak" salatu ditu, Kariben AEBko soldaduak hedatu eta lurreko erasoak egiteko mehatxua egiteagatik.
AEBk Venezuela bonbardatu eta Maduro atxilotu du
Donald Trump AEBko presidenteak berak baieztatu du "maila handiko" erasoa egin dutela bart Venezuelan, eta presidentea atxilotu eta bertatik atera dutela. Venezuelako Gobernuak Armada eta Polizia zabaldu ditu herrialde osoan.
6,5 graduko lurrikara batek Mexiko erdialdea astindu du
Hegoaldeko Guerrero estatuko kostaldean izan du epizentroa lurrikarak, Ozeano Barean, baina astindua herrialdeko hainbat hiritan antzeman dute, Mexikoko hiriburua barne. Oraindik ez dute kalte material edo pertsonalik jakinarazi.
Bengala bat, Urtezahar egunean Suitzako taberna batean sua piztu izanaren arrazoi nagusia
Oraingoz, ez dago argi zenbat pertsona zeuden lokal horretan, baina hainbat lekukok adierazi dute sutea gertatu zen ordurako bengala zuten xanpain botila batzuk piztuta zeudela, eta sarrera bakarra oso estua zela deitoratu dute.