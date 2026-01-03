AEB-REN ERASOA VENEZUELAN

"Irtenbide baketsua" eta "demokrazia itzultzea" eskatu du Jaurlaritzak Venezuelarentzat

EAJk eta EH Bilduk "nazioarteko legedia errespetatzeko" eskatu dute. PSE-EEk ez du adierazpenik egin, eta PPk "zuhurtzia" eskatu du. Podemos Euskadiren arabera, "indarkeria ezin da tresna politikotzat hartu eta ezin dira erasoak justifikatu".

Imanol Pradales lehendakaria. Artxiboko irudia
EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak esan du Eusko Jaurlaritzatik "gertutik, etengabe eta kezkaz" jarraitzen ari direla Venezuelako egoera, "historikoki errotutako euskal komunitate ugaria baitago bertan". X sare sozialean duen profilean zabaldu duen mezuan, Europar Batasunak adierazitako jarrerarekin bat egin, eta "nazioarteko legedia eta Nazio Batuen gutuna errespetatzea" eskatu, eta "multilateralismoa, elkarrizketa eta diplomaziaren defentsa" aldarrikatu ditu "bakerako eta gatazkak konpontzeko bide gisa". 

Lehendakariaren ustez, "nazioarteko zuzenbidea berme guztiekin errespetatu behar da, demokrazia eta askatasuna herrialdera itzultzea ahalbidetuko duen trantsizio erreala ziurtatzeko. Venezuelarren oinarrizko eskubide eta askatasun guztiak babestuko dituen demokrazia, bai eta haien jardun askea eta subiranotasun osoa ere".

Azkenik, gogora ekarri du "bi euskal herritarrek Venezuelan jarraitzen dutela kartzelan, gutxieneko berme judizialik gabe".

EAEko alderdien erreakzioak 

EAJ "kezkatuta" agertu da AEBk Venezuelan erasoa egin ostean, eta "nazioarteko legedia errespetatzea" exijitu dio AEBko Gobernuari. Halaber, esan du espero duela venezuelarrek "erregimen demokratiko bat izateko trantsizio politikoa" egiteko aukera izatea.

Gogorrago mintzatu da EH Bildu, AEBk "Venezuelako Bolibartar Errepublikari eraso" diola salatu baitu, eta nazioarteko zuzenbidearen printzipio guztiak urratu dituztela erantsi du. Ildo beretik, Arnaldo Otegi koalizio subiranistaren koordinatzaile nagusiak "irmo" gaitzetsi ditu gertakariak, eta "Estatu Batuek Venezuelako herri burujabearen aurka egindako eraso inperialista" arbuiatu du.

 

PSE-EEk ez du oraingoz adierazpenik egin, eta EAEko PPk Alberto Nuñez Feijooren erreakzioa zabaldu besterik ez du egin.

Podemos Euskadik "irmo" gaitzetsi du AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoa, eta "giza eskubideen zein demokraziaren defentsaren kontrakoa" dela nabarmendu du. "Inperialismo klasikoaren adierazpen bat da", azpimarratu du. Ezkerreko taldearen arabera, "indarkeria ezin da tresna politikotzat hartu eta ezin dira erasoak justifikatu. Bakea eta subiranotasuna ez dira negoziagarriak". 

