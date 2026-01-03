Maduro, el heredero del chavismo, "capturado" por Trump tras 12 años en el poder

El hasta ahora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nació en 1962 en Caracas, en la capital del país. Sus primeros años los pasó en la popular parroquia de El Valle, al oeste de la ciudad, y es originario de una familia de economía moderada, con un padre involucrado en la política de izquierda.

Sus primeros pasos en la política comenzaron en el instituto, cuando fue presidente de la unión estudiantil en el centro José Avalos, en El Valle. Más tarde, en el ámbito laboral, se convirtió en conductor de autobuses en Caracas. Y en esos momentos, durante la década de los 90, inició sus reivindicaciones en el trabajo y se convirtió en el representante del sindicato de trabajadores.

En 1992 también se unió a las filas del Movimiento Bolivariano 200 para pedir la excarcelación de Hugo Chávez, presidente de Venezuela de 1993 a 2013, que fue encarcelado por su participación en el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez.

Más tarde, en 1997, se convirtió en miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR).

En 1999 Maduro formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente, donde participó en las comisiones de Participación Ciudadana, Económico y Social. Cuando llegaron las elecciones del año 2000 el actual presidente salió elegido diputado por el Distrito Federal (la capital) por el período 2000-2005. Ese último año fue presidente del Parlamento. Al acabar la legislatura fue reelegido, pero duró poco en el cargo, ya que en 2006 se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta octubre de 2012.

Como ministro de Relaciones Exteriores trabajó para promover dos objetivos: aumentar la integración social, política y económica en América Latina y disminuir las relaciones con EE. UU. Así, comenzó relaciones con otros países como Colombia y con otros líderes mundiales, entre otros, Muammar al-Qaddafi, de Libia.

A partir de 2012, Maduro fue cogiendo importancia en el Gobierno venezolano, cuando Chávez le nombró vicepresidente. En diciembre del mismo año, el presidente, enfermo de cáncer, designó a Maduro como su sucesor para sustituirle en caso de no sobrevivir a una operación en Cuba.

Presidente desde 2013

A principios de 2013, la vida de Maduro dio un giro, ya que se convirtió en presidente de Venezuela tras la muerte de Chávez el 5 de marzo. Posteriormente se convocaron elecciones y Nicolás Maduro se impuso a Henrique Capriles con el 51 % de los votos.

El mandato de Maduro no comenzó positivamente. El pueblo estaba dividido. Los habitantes de clase media salían a la calle a protestar contra el presidente y los militares y los ciudadanos de zonas precarias se mantenían junto a él.

La situación economía tampoco ayudaba, sobre todo por la depresión de los precios mundiales del petróleo. La producción del hidrocarburo se encareció, la producción industrial fue en decadencia, la inflación económica se acentuó y la capacidad de importar se redujo. Así, la escasez de productos básicos como el papel higiénico, la leche y la harina, así como ciertos medicamentos, eran cada vez más escasos.