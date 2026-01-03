Maduro, el heredero del chavismo, "capturado" por Trump tras 12 años en el poder
El hasta ahora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nació en 1962 en Caracas, en la capital del país. Sus primeros años los pasó en la popular parroquia de El Valle, al oeste de la ciudad, y es originario de una familia de economía moderada, con un padre involucrado en la política de izquierda.
Sus primeros pasos en la política comenzaron en el instituto, cuando fue presidente de la unión estudiantil en el centro José Avalos, en El Valle. Más tarde, en el ámbito laboral, se convirtió en conductor de autobuses en Caracas. Y en esos momentos, durante la década de los 90, inició sus reivindicaciones en el trabajo y se convirtió en el representante del sindicato de trabajadores.
En 1992 también se unió a las filas del Movimiento Bolivariano 200 para pedir la excarcelación de Hugo Chávez, presidente de Venezuela de 1993 a 2013, que fue encarcelado por su participación en el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez.
Más tarde, en 1997, se convirtió en miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR).
En 1999 Maduro formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente, donde participó en las comisiones de Participación Ciudadana, Económico y Social. Cuando llegaron las elecciones del año 2000 el actual presidente salió elegido diputado por el Distrito Federal (la capital) por el período 2000-2005. Ese último año fue presidente del Parlamento. Al acabar la legislatura fue reelegido, pero duró poco en el cargo, ya que en 2006 se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta octubre de 2012.
Como ministro de Relaciones Exteriores trabajó para promover dos objetivos: aumentar la integración social, política y económica en América Latina y disminuir las relaciones con EE. UU. Así, comenzó relaciones con otros países como Colombia y con otros líderes mundiales, entre otros, Muammar al-Qaddafi, de Libia.
A partir de 2012, Maduro fue cogiendo importancia en el Gobierno venezolano, cuando Chávez le nombró vicepresidente. En diciembre del mismo año, el presidente, enfermo de cáncer, designó a Maduro como su sucesor para sustituirle en caso de no sobrevivir a una operación en Cuba.
Presidente desde 2013
A principios de 2013, la vida de Maduro dio un giro, ya que se convirtió en presidente de Venezuela tras la muerte de Chávez el 5 de marzo. Posteriormente se convocaron elecciones y Nicolás Maduro se impuso a Henrique Capriles con el 51 % de los votos.
El mandato de Maduro no comenzó positivamente. El pueblo estaba dividido. Los habitantes de clase media salían a la calle a protestar contra el presidente y los militares y los ciudadanos de zonas precarias se mantenían junto a él.
La situación economía tampoco ayudaba, sobre todo por la depresión de los precios mundiales del petróleo. La producción del hidrocarburo se encareció, la producción industrial fue en decadencia, la inflación económica se acentuó y la capacidad de importar se redujo. Así, la escasez de productos básicos como el papel higiénico, la leche y la harina, así como ciertos medicamentos, eran cada vez más escasos.
Los puntos negros de Maduro
Por su política, Maduro ha sido señalado de "dictador" por la oposición y por varios países, por el encarcelamiento de líderes de la oposición como Leopoldo López, que fue condenado a 13 años de cárcel por participar e instigar en la violencia desatada en las manifestaciones de 2014, aunque actualmente se encuentra en arresto domiciliario. Además, ha sido acusado por la oposición de haber "acabado con el Estado de Derecho", al considerar que todas las instituciones de Venezuela han actuado bajo sus órdenes.
Entre otras cuestiones, la oposición le acusa de impedir la libertad de expresión, pues en sus años de presidente han cesado sus actividades 40 medios de comunicación.
2016 comenzó con la excarcelación de los líderes de la oposición, y éstos iniciaron iniciativas y protestas para retirar a Maduro del cargo.
La Comisión Electoral Nacional, controlada por el chavismo, también empezó a moverse para destituir al presidente. Así, la oposición pudo iniciar la recogida de firmas contra el mandatario. En total, para destituir a Maduro se necesitaba la aprobación del 20 % de los votantes. La oposición consiguió 1,8 millones de firmas, nueves veces más de lo requerido. No obstante, la Comisión Electoral Nacional se retrasó en el recuento, lo cual llevó al país a manifestaciones.
Ante esta situación, Nicolás Maduro declaró el estado de emergencia al considerar que la derecha estaba conspirando con países extranjeros para desestabilizar Venezuela. En octubre de 2016 estaba prevista la segunda recolecta de firmas para el referéndum, pero no se llevó a cabo por fraude, según sentenciaron varios tribunales del país, por lo que el referéndum no se llevó a cabo.
La oposición no paró ahí, y pidió ante la Asamblea Nacional un juicio político contra Maduro, pero no siguió adelante, lo que dio a lugar grandes manifestaciones desde el 31 de marzo al 12 de agosto de 2017.
En este contexto, Maduro fue proclamado presidente de Venezuela tras las elecciones del 20 de mayo de 2018, un proceso cuestionado por la oposición y diversos países de la comunidad internacional por “irregularidades” y “falta de garantías”.
Maduro denuncia "un intento de asesinato" y auge de la polarización
En agosto de 2018, durante un acto militar en Caracas, dos drones cargados con explosivos detonaron cerca de Maduro, acto que su gobierno calificó de “intento de magnicidio”. El episodio exacerbó las tensiones políticas.
El líder opositor Juan Guaidó y sectores del poder civil y militar intentaron un levantamiento cívico-militar contra Maduro en abril de 2019, en lo que se llamó “Operación Libertad”. La intentona no logró derrocar al gobierno, pero marcó un punto álgido en la polarización política.
Tras de las elecciones de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó otra victoria de Maduro, se desataron violentas protestas acusando “fraude electoral” y “falta de transparencia”. Con todo, en enero de 2025, Maduro fue juramentado para un tercer mandato en Caracas.
En noviembre de 2025 la administración de EE. UU., bajo Donald Trump, intensificó la presión militar y política sobre Caracas, incluyendo un ataque a un puerto venezolano que Washington afirmó estaba vinculado al narcotráfico, marcando una nueva fase de confrontación bilateral.
Maduro advirtió de que fuerzas armadas venezolanas tenían unos 5.000 misiles portátiles antiaéreos para «garantizar la paz», en un contexto de tensiones crecientes con EE. UU. y ejercicios militares nacionales.
El 3 de enero de 2026, una operación militar de EE. UU. con bombardeos y fuerzas especiales en Caracas resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, marcando el fin de su mandato y provocando reacciones globales, tanto de condena como de apoyo.
Los logros de Maduro
Con el ascenso de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, en 2022 Caracas y Bogotá restablecieron relaciones diplomáticas y comerciales tras años de tensiones, reactivando el intercambio fronterizo y la cooperación regional.
Maduro celebró cifras que señalaban una inflación cerrando 2024 en torno a niveles significativamente más bajos que en años recientes, y un crecimiento económico del 9 % para ese año, atribuyéndolo a “políticas económicas productivas” y a “una mayor estabilidad”.
Por otra parte, en los años de presidencia de Nicolás Maduro se destaca la inversión en programas sociales:
- La inversión social ha aumentado considerablemente para el desarrollo de programas sociales.
- A través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el Gobierno venezolano ha beneficiado a dos millones de familias.
- Los programas de salud han ofrecido 100 000 atenciones médicas, rehabilitado casi 400 centros hospitalarios y las intervenciones quirúrgicas han aumentado en un 600 %.
- El 100 % de las personas en edad de jubilación cuentan con una pensión.
- En sus seis primeros años de mandato el empleo alcanzó el 60,8 %, mientras que el desempleo descendió un 6 %.
Te puede interesar
Delcy Rodríguez exige la liberación inmediata de Maduro y asegura que es el único presidente de Venezuela
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela ha asegurado este sábado que el único presidente del país venezolano es Nicolás Maduro, después de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos.
Reacciones de la comunidad internacional ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Rusia denuncia la "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles", España pide una "desescalada y moderación", Francia que el nuevo presidente sea Edmundo Gonzalez. Latinoamérica se muestra dividida.
Numerosos venezolanos salen a la calle en la capital, Caracas, para pedir la puesta en libertad de Maduro
Son imágenes de Caracas, donde cientos de venezolanos han salido a la calle para exigir que Nicolás Maduro sea puesto en libertad y que regrese a Venezuela. La concentración más multitudinaria se ha celebrado junto al Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.
Machado anuncia que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela
"Ante su negativa (de Maduro) a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Ha llegado la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país", ha manifestado la opositora.
Trump anuncia que EE. UU. dirigirá Venezuela hasta que encuentre "un reemplazo aceptable" de Maduro
"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", ha dicho. Después, ha aclarado que su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela hasta que haya una "transición segura".
Trump difunde la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado
El presidente estadounidense ha difundido una imagen en la que se puede ver al presidente venezolano maniatado, con auriculares y un aparato que le impide la visión.
Venezolanos residentes en Euskadi confían en poder volver a casa
Miles de personas procedentes de Venezuela viven en Euskadi, y muchas de ellas son detractoras del gobierno de Nicolás Maduro. Así, se han mostrado esperanzadas con lo ocurrido, y esperan una transición pacífica.
Abren una investigación penal contra la pareja que dirigía el bar incendiado en Suiza
"Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", ha informado la Policía del Canton de Valais, que ha enfatizado que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia.
Los gobiernos de Euskadi y Navarra reclaman que se respete la legalidad internacional
El lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que es "urgente una salida pacífica y el retorno a la democracia, los derechos humanos y la libertad plena" en Venezuela. Chivite, pro su parte, ha rechazado la entrada del ejército estadounidense en Caracas y la detención de su presidente Nicolás Maduro, "un acto que vulnera el derecho internacional y la soberanía de Venezuela".