El Ejército venezolano reconoce como presidenta encargada de Venezuela a Delcy Rodríguez 

Euskaraz irakurri: Delcy Rodriguez presidenteordeak presidente kargua hartzea babestu dute Venezuelako Indar Armatuek
EITB

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha rechazado la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que ha calificado como "cobarde secuestro" y ha afirmado, en un comunicado, que ocurrió "después de asesinar a sangre fría" a gran parte del equipo de seguridad del líder chavista.

