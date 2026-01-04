El Ejército venezolano reconoce como presidenta encargada de Venezuela a Delcy Rodríguez
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha rechazado la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que ha calificado como "cobarde secuestro" y ha afirmado, en un comunicado, que ocurrió "después de asesinar a sangre fría" a gran parte del equipo de seguridad del líder chavista.
Se espera que Maduro comparezca mañana ante un juez federal de Nueva York
El Supremo venezolano ha puesto a Delcy Rodríguez como su sustituta, aunque Trump ha asegurado que Estados Unidos va a "gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata"..
Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York
El avión militar Boeing 757 que ha transportado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha aterrizado en Nueva York sobre las 23:00 horas de este sábado. El líder venezolano ha descendido del avión con la cabeza cubierta y rodeado de agentes. Maduro y su esposa declararán en los próximos días en un tribunal federal de Estados Unidos.
Maduro, el heredero del chavismo, "capturado" por Trump tras 12 años en el poder
A principios de 2013, la vida de Maduro dio un giro, ya que se convirtió en presidente de Venezuela tras la muerte de Chávez el 5 de marzo. Posteriormente se convocaron elecciones y Nicolás Maduro se impuso a Henrique Capriles con el 51 % de los votos.
Delcy Rodríguez exige la liberación inmediata de Maduro y asegura que es el único presidente de Venezuela
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela ha asegurado este sábado que el único presidente del país venezolano es Nicolás Maduro, después de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos.