Dos fallecidos y cerca de 50 heridos en un accidente múltiple ocurrido en la A-63, en Las Landas
El accidente entre dos autobuses de la compañía Flixbus ha provocado una serie de choques posteriores en las que se han visto implicados cerca de 50 vehículos. Dos personas han fallecido y cerca de 50 personas han resultado heridas.
Países europeos respaldan la soberanía y fronteras actuales de Groenlandia como miembro de la OTAN
La declaración, respaldada por España, Francia y Dinamarca, entre otros, cuenta con Estados Unidos como “socio esencial” para mantener el Ártico “seguro”, pero llega tras las amenazas de Donald Trump de hacerse con el territorio.
España pide la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela
El Gobierno español ha trasladado su petición mediante una nota verbal tras la detención de Nicolás Maduro y la asunción del poder por parte de la hasta ahora vicepresidenta venezolana.
Quinto aniversario del asalto al Capitolio alentado por Donald Trump
El 6 de enero de 2021, cientos de seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio mientras se ratificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Cinco años más tarde, las 1600 personas que fueron procesadas por el asalto, han sido indultadas o sus penas conmutadas.
La Coalición de Voluntarios busca en París compromisos concretos de seguridad para Ucrania
EE. UU. participa por primera vez en una cumbre presencial completa del grupo junto a líderes europeos y Zelenski.
Un terremoto de magnitud 6,2 sacude Japón
Las autoridades niponas han asegurado que no hay riesgo de tsunami.
Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y asegura que planea regresar a Venezuela lo antes posible
Durante una entrevista en la cadena Fox News, Machado ha afirmado que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro. Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla.
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Maduro
La hasta ahora vicepresidenta ejecutiva ha jurado "con honor y con dolor" como nueva líder interina del país latinoamericano, en una sesión en la Asamblea Nacional donde su presidente, Jorge Rodríguez, ha declarado como principal objetivo el regreso del presidente, capturado por Estados Unidos en una operación militar que dejó decenas de muertos en Caracas.
Maduro se declara inocente ante el juez de EE. UU.: "No soy culpable, soy un hombre decente"
Los equipos legales del presidente venezolano y su esposa han decidido no solicitar la libertad condicional “en este momento”. Ambos han sido llamados a declarar nuevamente el 17 de marzo.
La UE no se ve amenazada por Estados Unidos sobre Groenlandia por tratarse de países aliados
La primera ministra de Dinamarca, por su parte, ha advertido de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará".