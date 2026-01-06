Accidente de tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Dos fallecidos y cerca de 50 heridos en un accidente múltiple ocurrido en la A-63, en Las Landas

Hainbat autoren arteko istripua Landetan
18:00 - 20:00
Lugar del accidente. Foto: AFP.
Euskaraz irakurri: Bi hildako eta 50 zauritu inguru, A-63 errepidean, Landetan, izandako hainbat ibilgailuren arteko istripuan

Última actualización

El accidente entre dos autobuses de la compañía Flixbus ha provocado una serie de choques posteriores en las que se han visto implicados cerca de 50 vehículos. Dos personas han fallecido y cerca de 50 personas han resultado heridas.

Accidentes de Tráfico Tráfico Francia Internacional

Te puede interesar

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora venezolana María Corina Machado hablando durante una conferencia de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo (Noruega)
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y asegura que planea regresar a Venezuela lo antes posible

Durante una entrevista en la cadena Fox News, Machado ha afirmado que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro. Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla.

Cargar más
Publicidad
X