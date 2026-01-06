Trafiko-istripua
Bi hildako eta 50 zauritu inguru, A-63 errepidean, Landetan, izandako hainbat ibilgailuren arteko istripuan

Hainbat autoren arteko istripua Landetan
18:00 - 20:00
Istripuaren lekua. Argazkia: AFP.

Azken eguneratzea

Flixbus konpainiako bi autobusen arteko istripuaren ondorioz, 50 bat ibilgailuk talka egin dute eta bi pertsona hil eta 50 pertsona inguru zauritu dira.

Trafiko Istripuak Trafikoa Frantzia Munduko albisteak

