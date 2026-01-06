Groenlandia
Países europeos respaldan la soberanía y fronteras actuales de Groenlandia como miembro de la OTAN

La declaración, respaldada por España, Francia y Dinamarca, entre otros, cuenta con Estados Unidos como “socio esencial” para mantener el Ártico “seguro”, pero llega tras las amenazas de Donald Trump de hacerse con el territorio.
PARIS (France), 06/01/2026.- French President Emmanuel Macron (R) welcomes Spanish Prime Minister Pedro Sanchez (L) upon his arrival for the Coalition of the Willing summit at the Elysee Palace in Paris, France, 06 January 2026. (Francia, Ucrania) EFE/EPA/TERESA SUAREZ
España, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y Dinamarca han firmado una declaración en la que defienden que el futuro de Groenlandia y la propia Dinamarca solo puede ser determinado por sus propios ciudadanos, y que la seguridad en el Ártico debe lograrse "de manera colectiva" por todos los aliados de la OTAN, "incluido Estados Unidos".

La declaración llega en medio de amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por hacerse con la isla por motivos de “seguridad nacional”.

El texto, firmado por los jefes de Estado o de Gobierno, subraya que para la Alianza Atlántica la región ártica "es una prioridad clave" y que "los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos", incrementando su presencia, actividades e inversiones para "mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios".

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia", dice en el comunicado, en el que los líderes recuerdan que el Reino de Dinamarca forma parte de la OTAN.

Los países europeos defienden que, en la defensa de los principios de la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras, principios de la Carta de Naciones Unidas, "Estados Unidos es un socio esencial" como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa firmado entre ambos países en 1951.

