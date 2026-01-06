Groenlandia
Europako herrialdeek Groenlandiako subiranotasunaren eta egungo mugen alde egin dute, NATOko kide gisa

Besteak beste, Espainiak, Frantziak eta Danimarkak babestu dute adierazpena. Esan dutenez, AEB "funtsezko bazkidea" da Artikoa "seguru" mantentzeko, baina adierazpena Donald Trumpek lurraldea bereganatzeko egindako mehatxuen ostean iritsi da.

PARIS (France), 06/01/2026.- French President Emmanuel Macron (R) welcomes Spanish Prime Minister Pedro Sanchez (L) upon his arrival for the Coalition of the Willing summit at the Elysee Palace in Paris, France, 06 January 2026. (Francia, Ucrania) EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Azken eguneratzea

Espainiak, Frantziak, Alemaniak, Italiak, Poloniak, Erresuma Batuak eta Danimarkak adierazpen bat sinatu dute defendatzeko Groenlandiaren eta Danimarkaren beraren etorkizuna herritarrek bakarrik zehaztu dezaketela eta Artikoko segurtasuna NATOren aliatu guztiek, "Estatu Batuak barne", "modu kolektiboan" lortu behar dutela.

Donald Trumpen mehatxuen erdian iritsi da adierazpena. "Segurtasun nazionalagatik" uhartea bereganatzeko asmoa agertu du AEBko presidenteak.

Estatuburuek eta gobernuburuek sinatutako testuak azpimarratzen duenez, Aliantza Atlantikoarentzat eskualde artikoa "funtsezko lehentasuna da", eta "aliatu europarrak ahaleginak egiten ari dira", haien presentzia, jarduerak eta inbertsioak areagotuz "Artikoa seguru mantentzeko eta aurkariak uxatzeko".

"Groenlandia bere herriarena da. Danimarkari eta Groenlandiari bakarrik dagokie Danimarkari eta Groenlandiari dagozkien gaiei buruz erabakitzea", esan dute. Bertan, buruzagiek gogorarazten dute Danimarkako Erresuma NATOren parte dela.

Europako herrialdeek defendatzen dutenez, subiranotasunaren, lurralde-osotasunaren eta mugen bortxaezintasunaren printzipioen defentsan (Nazio Batuen Gutunaren printzipioak), "AEB funtsezko bazkidea da", NATOren aliatu gisa eta bi herrialdeek 1951n sinatutako defentsa-akordioaren bitartez.

