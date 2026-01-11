La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado este sábado que habrá “coordinación” con Estados Unidos, aunque ha advertido que “la independencia y la soberanía de la patria” no están a negociación, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los carteles mexicanos.



“Platicamos, negociamos y trabajamos, pero hay algo que no está a negociación: la independencia y la soberanía de la patria”, ha manifestado la mandataria durante su visita al estado de Guerrero, en el suroeste del país.



Sheinbaum ha insistido en el diálogo con cualquier país del mundo y, en particular con Estados Unidos, pero ha destacado que México no se subordinará ante el vecino del norte.

Las declaraciones de la gobernante mexicana surgen luego de que Trump asegurara que “empezará a atacar por tierra” a los carteles mexicanos, a los que acusó de estar “matando a 250.000 ó 300.000 personas” en su país cada año.

En su conferencia matutina del viernes, Sheinbaum afirmó que estrechará la comunicación con Estados Unidos y que le solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que se reuniera con el secretario del departamento de Estado, Marco Rubio, o incluso con el mismo Trump.