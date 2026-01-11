MÉXICO-EE.UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sheinbaum reitera “coordinación” con EE. UU., pero advierte de que la “soberanía no se negocia”

La presidenta de México ha insistido en el diálogo con cualquier país del mundo y, en particular con Estados Unidos, pero ha destacado que no se subordinará ante el vecino del norte.
MEX2288. ACAPULCO (MÉXICO), 09/01/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en la ciudad de Acapulco (México). EFE/David Guzmán
Sheinbaum, presidenta de México. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sheinbaumek "koordinazioa" berretsi du AEBekin, baina "subiranotasuna ez dela negoziatzen" ohartarazi du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado este sábado que habrá “coordinación” con Estados Unidos, aunque ha advertido que “la independencia y la soberanía de la patria” no están a negociación, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los carteles mexicanos.

“Platicamos, negociamos y trabajamos, pero hay algo que no está a negociación: la independencia y la soberanía de la patria”, ha manifestado la mandataria durante su visita al estado de Guerrero, en el suroeste del país.

Sheinbaum ha insistido en el diálogo con cualquier país del mundo y, en particular con Estados Unidos, pero ha destacado que México no se subordinará ante el vecino del norte.

Las declaraciones de la gobernante mexicana surgen luego de que Trump asegurara que “empezará a atacar por tierra” a los carteles mexicanos, a los que acusó de estar “matando a 250.000 ó 300.000 personas” en su país cada año.

En su conferencia matutina del viernes, Sheinbaum afirmó que estrechará la comunicación con Estados Unidos y que le solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que se reuniera con el secretario del departamento de Estado, Marco Rubio, o incluso con el mismo Trump.

Trump anuncia ataques terrestres contra los carteles que están "dirigiendo" México
México Donald Trump Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Miles de manifestantes denuncian en Minneapolis la muerte de Renee Good por disparos de un agente de inmigración

Miles de manifestantes han salido de nuevo este sábado a las calles del centro de Minneapolis para denunciar la actuación de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que disparó y mató a una mujer el pasado miércoles. El Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota ha convocado la manifestación bajo el lema "ICE fuera de Minnesota" en el parque Powerhorn de la ciudad, muy cerca del lugar en el que Renee Good fue abatida por los disparos del agente Jonathan Ross. Dirigentes locales, incluido el gobernador, Tim Walz, han defendido la necesidad de implicar a la Oficina de Arrestos Criminales de Minnesota en el caso, pero desde este organismo han denunciado que la Oficina Federal de Investigación (FBI) les ha vetado el acceso a material del caso. El FBI ha asumido la investigación en solitario.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ramón Larramendi, vasco residente en Groenlandia: “Hay estupefacción, temor e indignación; no estamos en venta”

La aventura y la exploración le llevaron a Ramón Larramendi por primera vez a Groenlandia en 1986, donde reside desde hace 40 años. Señala que las amenazas y deseos de Donald Trump de comprar la isla han provocado un gran cambio en la opinión de los  groenlandeses (el 80% es inuit) que hasta hace años eran bastante "pro-americanos". Ahora sin embargo, dice, ese sentimiento "se ha trasnformado en rechazo total". 
Cargar más
Publicidad
X