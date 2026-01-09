ESTADOS UNIDOS
Trump anuncia ataques terrestres contra los carteles que están "dirigiendo" México

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que se reunirá la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano.
AME3526. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 08/01/2026.- Fotografía difundida en la cuenta en X @WhiteHouse de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una entrevista con el periodista Sean Hannity este jueves, en Washington (EE.UU.). EFE/ @WhiteHouse /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Donald Trump, durante una entrevista en la cadena Fox News. Foto: EFE

author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha asegurado este jueves que su país está por iniciar ataques por tierra contra los carteles del narcotráfico, que según ha afirmado"están dirigiendo México".

"Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", ha asegurado Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

"Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250 000 ó 300 000 personas en nuestro país cada año", ha añadido el dirigente republicano en la entrevista. 

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

Trump anuncia que recibirá a la opositora venezolana Machado la próxima semana

Donald Trump ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en el ataque del pasado fin de semana en Venezuela.

"Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha señalado. 

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, después de que la opositora afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo (Noruega). 

