Trump anuncia ataques terrestres contra los carteles que están "dirigiendo" México

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha asegurado este jueves que su país está por iniciar ataques por tierra contra los carteles del narcotráfico, que según ha afirmado"están dirigiendo México".

"Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", ha asegurado Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

"Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250 000 ó 300 000 personas en nuestro país cada año", ha añadido el dirigente republicano en la entrevista.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.