Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y asegura que planea regresar a Venezuela lo antes posible

Durante una entrevista en la cadena Fox News, Machado ha afirmado que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro. Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla.

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora venezolana María Corina Machado hablando durante una conferencia de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo (Noruega)
María Corina Machado hablando durante una conferencia de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo (Noruega). Foto de archivo: EFE
Agencias | EITB

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las "valientes acciones" que condujeron a la captura de Nicolás Maduro, durante una entrevista en la cadena Fox News. "Venezuela será un aliado para Estados Unidos”, ha asegurado.

Machado ha recordado que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y ha señalado que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

La dirigente opositora ha asegurado que planea regresar a Venezuela lo antes posible y ha precisado que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista televisiva.

Machado ha resaltado que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que huyeron del país durante el Gobierno de Maduro.

La líder opositora ha afirmado que su movimiento obtendría "más del 90 % de los votos" en unas elecciones libres y justas, aunque Trump ha descartado elecciones en los próximos 30 días

Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldar a Machado, al afirmar durante el fin de semana que la opositora no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.

