La hija de la opositora María Corina Machado recibe en su nombre en Oslo el Premio Nobel de la Paz
Por causas no especificadas, la líder opositora venezolana no ha llegado a tiempo a la ceremonia pese a "hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia", según un comunicado del Instituto Nobel. Machado vive en la clandestinidad desde que denunció que hubo fraude en las presidenciales de julio del año pasado.
Ana Corina Sosa, hija de la opositora venezolana María Corina Machado, ha recibido este miércoles en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón entregado en una ceremonia en Oslo al que la política no ha podido llegar a tiempo por causas no especificadas tras viajar desde Venezuela y sin que hayan trascendido los detalles de su ruta por motivos de seguridad.
La hija de Machado ha subido al estrado para recoger de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnesel, el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, ante una gran ovación de todos los presentes, entre los que ha destacado el rey Harad V de Noruega.
Minutos antes de la ceremonia, el Instituto Nobel ha publicado un comunicado para confirmar que Machado no podría estar presente pese a "hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia". "Un viaje en una situación de extremo peligro", ha dicho, junto a una grabación de una conversación telefónica con la opositora en la que confirmaba que se encontraba bien y de camino a la capital noruega.
El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz a la opositora por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia". El jurado determinó que Machado, a la que definió como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida", se ha visto "obligada a vivir escondida" y permanece dentro de Venezuela, "una decisión que ha inspirado a millones" de personas.
Machado vive en la clandestinidad desde que denunció que hubo fraude en las presidenciales de julio del año pasado. Su última aparición pública fue en enero, la víspera de la toma de posesión de Nicolás Maduro.
María Corina Machado no acudirá a Oslo a recoger el Nobel de la Paz
Según ha informado el director del Instituto Nobel a la emisora noruega NRK, desconocen el paradero de Machado, pero "no está en Noruega". La hija de Machado, Ana Corina Sosa, recogerá el premio en su lugar y leerá el discurso de aceptación del galardón.
El mundo mira a Oslo ante la incógnita de si Machado recibirá el Nobel en persona
Según ha dicho la organización, "en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz", que se celebrará mañana miércoles.
Cancelan la rueda de prensa con María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo y persisten las dudas sobre su asistencia
La opositora política, que vive en paradero desconocido en su país, ha asegurado al Instituto Nobel de Noruega que viajará a la capital noruega. De ser así, sería la primera aparición pública de Machado desde agosto de 2024. El jefe del Comité Nobel de la Paz ha calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del Gobierno de Nicolás Maduro.
