La hija de la opositora María Corina Machado recibe en su nombre en Oslo el Premio Nobel de la Paz

Por causas no especificadas, la líder opositora venezolana no ha llegado a tiempo a la ceremonia pese a "hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia", según un comunicado del Instituto Nobel. Machado vive en la clandestinidad desde que denunció que hubo fraude en las presidenciales de julio del año pasado. 

Oslo (Norway), 10/12/2025.- Daughter of the Nobel Peace Prize laureate, Ana Corina Sosa, accepts the award on behalf of her mother Maria Corina Machado from the Nobel Committee Chairman Jorgen Watne Frydnes during the Nobel Peace Prize award ceremony at Oslo City Hall in Oslo, Norway, 10 December 2025. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado was awarded the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work to secure democratic rights for the people of Venezuela, and for her fight for a just and peaceful transition from dictatorship to popular rule. Due to the circumstances in her home country of Venezuela, the Nobel Peace Prize laureate was unable to attend the award ceremony in Norway. (Noruega) EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT

Ana Corina Sosa, hija de la opositora venezolana María Corina Machado, tras recoger el premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Foto: EFE

Ana Corina Sosa, hija de la opositora venezolana María Corina Machado, ha recibido este miércoles en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón entregado en una ceremonia en Oslo al que la política no ha podido llegar a tiempo por causas no especificadas tras viajar desde Venezuela y sin que hayan trascendido los detalles de su ruta por motivos de seguridad.

La hija de Machado ha subido al estrado para recoger de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnesel, el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, ante una gran ovación de todos los presentes, entre los que ha destacado el rey Harad V de Noruega.

Minutos antes de la ceremonia, el Instituto Nobel ha publicado un comunicado para confirmar que Machado no podría estar presente pese a "hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia". "Un viaje en una situación de extremo peligro", ha dicho, junto a una grabación de una conversación telefónica con la opositora en la que confirmaba que se encontraba bien y de camino a la capital noruega.

El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz a la opositora por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia". El jurado determinó que Machado, a la que definió como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida", se ha visto "obligada a vivir escondida" y permanece dentro de Venezuela, "una decisión que ha inspirado a millones" de personas.

Machado vive en la clandestinidad desde que denunció que hubo fraude en las presidenciales de julio del año pasado. Su última aparición pública fue en enero, la víspera de la toma de posesión de Nicolás Maduro. 

