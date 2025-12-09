La opositora venezolana María Corina Machado, la séptima personalidad latinoamericana en conseguirlo, recibirá este miércoles el Nobel de la Paz en Oslo, en un programa de actos que arranca ya este martes y para el que se mantiene la incertidumbre sobre si asistirá la política, que vive en paradero desconocido en su país.

No obstante, el Instituto Nobel de Oslo informó el sábado a EFE de que la propia Machado había asegurado un día antes en conversación telefónica que viajará a la capital noruega. De ser así, sería la primera aparición pública de Machado desde agosto de 2024.

El jefe del Comité Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes, había calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, e insistido en la importancia de garantizar la seguridad de Machado y de que ésta pueda regresar después a Venezuela.

El programa oficial de actos se abre el martes a las 13.00 (12.00 GMT) con la tradicional rueda de prensa del ganador en el Instituto del Nobel de la Paz, el mismo lugar donde cada año se difunde el fallo del premio.



Finalizada la comparecencia, de unos 45 minutos de duración, Machado se reunirá brevemente en una sala del instituto con los miembros del Comité Nobel Noruego -formado por cinco personas nombradas por el Parlamento de ese país nórdico cada seis años, y firmará en el libro de invitados. El Comité Nobel homenajeará luego a Machado con una cena en el céntrico Grand Hotel.



Antes de recibir el premio en el Ayuntamiento, a pocos metros de allí, Machado participará en un acto organizado por la ONG Save the Children, un espectáculo hecho por los propios niños, que este año tendrá como novedad que se celebrará en el exterior del Centro Nobel para la Paz y no dentro.



La ceremonia comenzará a las 13.00 (12.00 GMT) en el Ayuntamiento de Oslo, escenario de la entrega del Nobel de la Paz desde hace cuatro décadas.



Alrededor de mil personas están invitadas a la ceremonia, presidida por la familia real noruega -los reyes Harald V y Sonia, los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit e Ingrid Alexandra- y a la que también acudirán miembros del Gobierno noruego, diputados, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El líder del Comité Nobel pronunciará el primer discurso y llamará luego a Machado al estrado para recibir el diploma acreditativo del premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares- y la medalla correspondiente, antes de que ella lea su discurso de aceptación.



