Dena prest Oslon bakearen Nobel sarirako, Maria Corina Machado bertan izango ote den ezbaian dagoela

Venezuelako opositoreak Norvegiako hiriburura bidaiatuko duela ziurtatu dio Nobel Institutuari. Hala balitz, Machadok 2024ko abuztutik egin duen lehen agerraldi publikoa izango litzateke. Bakearen Nobel Batzordeko buruak bidaia "arriskutsua" dela esan du, Nicolas Maduroren Gobernuak Machadoren aurka hartu ditzazkeen errepresaliengatik.

Oslo (Norway), 08/12/2025.- Security measures in front of the Grand Hotel in Oslo, Norway, 08 December 2025, in connection with the Nobel Peace Prize. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado is expected to arrive in Norway to receive the Nobel Peace Prize, according to a Norwegian official. The Nobel Prize ceremonies for 2025 are scheduled to take place on 10 December 2025, in both Stockholm and Oslo, as the central event of the Nobel Week 2025 running from 06 to 12 December. (Noruega, Estocolmo) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
Dena prest Osloko Grand Hotelean Bakearen Nobel saria emateko. Argazkia: EFE
Maria Corina Machado oposizioko kide venezuelarrak Bakearen Nobel saria jasoko du asteazken honetan, Oslon, astearte honetan hasiko den ekitaldi programa batean. Golardo hori lortu duen zazpigarren latinoamerikarra da Machado. Dena dela, bertan izango ote den ezbaidan dago oraindik. 

Hala ere, Osloko Nobel Institutuak larunbatean EFEri jakinarazi zionez, Machadok berak egun bat lehenago Norvegiako hiriburura bidaiatuko duela ziurtatu zuen telefono bidezko elkarrizketan.

Jørgen Watne Frydnes Bakearen Nobel Batzordeko buruak "arriskutsutzat" jo du bidaia , Nicolas Maduro Venezuelako presidentearen Gobernuaren errepresaliengatik, eta Machadoren segurtasuna bermatzearen garrantzia azpimarratu du, ondoren Machado Venezuelara itzuli ahal izateko.

Ekitaldien egitarau ofiziala asteartean irekiko da, 13:00etan (12:00 GMT), irabazlearen ohiko prentsaurrekoarekin, Bakearen Nobel Institutuan, sariaren erabakia urtero zabaltzen den leku berean.

45 minutu inguruko agerraldia amaitu ondoren, Machado institutuko areto batean bilduko da Norvegiako Nobel Batzordeko kideekin. Norvegiako Parlamentuak sei urtean behin izendatutako bost pertsonak osatuko dute, eta gonbidatuen liburuan sinatuko du. Nobel Batzordeak Machado omenduko du gero, Grand Hoteleko afari batekin.

Saria udaletxean jaso aurretik, handik metro gutxira, Machadok Save the Children GKEak antolatutako ekitaldi batean parte hartuko du. Haurrek eurek egindako ikuskizuna da, eta aurten Bakerako Nobel Zentroaren kanpoaldean egingo da, eta ez barruan.

Ekitaldia 13:00etan (12:00 GMT) hasiko da Osloko udaletxean, duela lau hamarkadatik Bakearen Nobel Saria emateko ekitaldian.

Mila pertsona inguru gonbidatuta daude zeremoniara, Norvegiako errege-familia buru dela (Harald V eta Sonia erregeak, Haakon eta Mette-Marit printze oinordekoak eta Ingrid Alexandra-). Norvegiako Gobernuko kideak, diputatuak, gizarte zibileko ordezkariak eta talde diplomatikoko kideak ere joango dira ekitaldira.

Nobel Batzordeko buruak lehen hitzaldia emango du, eta, ondoren, Machado oholtzara deituko du saria egiaztatzen duen diploma jasotzeko – aurten 11 milioi koroa suediar (milioi bat euro, 1,2 milioi dolar) eta dagokion domina, berak onarpen-hitzaldia irakurri aurretik.

Trumpek Machadori Bakearen Nobel saria eman dio: "Berak deitu dit eta nire omenez onartzen duela esan dit"
Maria Corina Machado oposizioko kide venezuelarra, 2025eko Bakearen Nobel sariduna
