Trump, Machadok irabazitako Bakearen Nobel sariaren inguruan: "Berak deitu dit, eta nire omenez onartzen duela esan dit"

Donald Trump sobre el Premio Nobel de la Paz 2025
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak esan du Maria Corina Machadok, 2025eko Bakearen Nobel Saria jaso duen venezuelarrak, dei egin diola ostiral honetan, saria bere omenez onartu duela esateko. Trump txantxetan aritu da horren inguruan.

