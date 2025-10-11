Trump, Machadok irabazitako Bakearen Nobel sariaren inguruan: "Berak deitu dit, eta nire omenez onartzen duela esan dit"
Donald Trump AEBko presidenteak esan du Maria Corina Machadok, 2025eko Bakearen Nobel Saria jaso duen venezuelarrak, dei egin diola ostiral honetan, saria bere omenez onartu duela esateko. Trump txantxetan aritu da horren inguruan.
Trump Israelera eta Egiptora joango da, Hamasekin sinatutako akordioaren baitan
Dirudienez, AEBeko presidenteak Gazari buruzko goi-bilera moduko bat egiteko asmoa du Egipton, eta datorren astearen hasieran buruzagi europarrak eta arabiarrak elkartu nahi ditu bertan.
Macronek Lecornu izendatu du berriro lehen ministro, eta gobernua osatzeko agindu dio
Lecornuk onartu egin du "urtearen amaierarako Frantziari aurrekontu bat ematea eta eguneroko bizitzako arazoei erantzutea". Hala ere, arratsaldean Macronekin izandako bileraren ostean, oposizioko buruzagiek iragarri dute zentsura-mozio bat aurkeztuko dutela bere ildoko norbait berriro izendatuz gero.
Xabier Madariaga: "Gazatarrak bonbarik gabeko lehen gaua bizitzeko prestatzen ari dira"
EITBk bertatik bertara kontatuko du su-etenaren lehen orduetan Gazan eta Israelen gertatzen den guztia. Xabier Madariaga Gazan dago. Gazatar asko ikusi ditu euren etxeetara edo gelditzen denera itzultzen, Gaza iparraldera, erasoak amaitu ondoren.
Errusiak erasoak areagotu eta Kieveko herritarren % 10 inguru hornidurarik gabe utzi ditu
Errusiak 460 drone baino gehiago jaurti ditu bart, eta horietatik 60k hainbat kalte egin dituzte. Gainera, mota ezberdinetako 32 misil ere baliatu ditu, 14 misil balistiko eta 2 hipersoniko tartean.
Israelgo Armadak iragarri du su-etena indarrean dela Gazan
Hartara, israeldar tropak Gazatik irteten hasi dira, eta bahituak askatzeko Hamasek duen 72 orduko epea hasi da.
Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko kidea, 2025eko Bakearen Nobel sariduna
Norvegiako Batzordeak Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko kideari eman dio Bakearen Nobel saria.
Trumpek adierazi du "gizatasunagatik" bultzatu duela Gazako akordioa, ez Bakearen Nobelagatik
Bakearen Nobel saria nork irabazi duen ostiral honetan jakinaraziko du Suediako Akademiak, eta Ameriketako Estatu Batuetako presidentea hautagaien artean dago.
Peruko Kongresuak Dina Boluarte presidentea kargugabetu du
Kargutik kentzeko lau mozio aurkeztu dituzte, "ezintasun moral iraunkorra" egotzita, herritarren segurtasun faltari eta krimen antolatuaren gorakadari aurre egiteko gai izan ez dela iritzita. Sei hilabete falta dira 2026ko hauteskunde orokorretarako.
Israelgo Gobernuak oniritzia eman dio Gazarako bake planaren lehen faseari
Hamasekin lorturiko akordioa berretsi ondoren, asko jota 24 orduko epean sartuko da indarrean su-etena. Halaber, akordioaren arabera, gehienez 72 orduko epean egin beharko dute bahituen eta preso palestinarren arteko trukea.