Maria Corina Machado Oslon izango da, Nobel Institutuaren arabera, nahiz eta sariaren ekitaldira ez iritsi
Ez dute zehaztu Machado noiz izango den bertan. Venezuelako oposizioko buruak gaur jaso beharko luke Bakearen Nobel saria. Azken orduetan zabaldu da Ana Corina Sosa Machadoren alabak jasoko zuela golardoa.
Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko burua Oslon izango da, Bakearen Nobel saria jasotzeko ekitaldira garaiz iritsiko ez bada ere, Nobel Institutuak adierazi duenez.
Azken orduetan zabaldu da Ana Corina Sosa Machadoren alabak jasoko zuela saria haren izenean, sariaren onarpen-hitzaldia irakurriko zuela.
"Maria Corina Machado Bakearen Nobel saridunak bere esku dagoen guztia egin du gaurko ekitaldira joateko. Arrisku handiko bidaia da", adierazi du Nobel Institutuak ohar batean.
"Zeremoniara eta gaurko ekitaldietara iristerik izango ez duen arren, guztiz pozik gaude salbu eta gurekin Oslon dagoelako", gaineratu du.
Machadok duela egun batzuk baieztatu zion Nobel Institutuari Norvegiako hiriburura joango zela saria jasotzera. Klandestinitatean bizi da iazko uztaileko presidentetzarako hauteskundeetan iruzurra egon zela salatu zuenetik. Azken agerraldi publikoa urtarrilean izan zen, Nicolas Madurok kargua hartu bezperan.
Indarrean da Australian 16 urtez azpikoei sare sozialak erabiltzea debekatzen dien lege "historikoa"
Australiako Gobernuaren arabera, nerabeek gero eta presio handiagoa jasaten dute ingurune digitaletan, eta sare sozialak goizegi erabiltzeak antsietate, autoestimu baxu eta eskola-isolamendu arazoak larriagotu ditzake. Aldekoak eta kontrakoak ditu lege aitzindariak; azken horien iritziz isolamendua eta deskonexioa ekar diezaieke erabiltzaile zaurgarrienei.
Maria Corina Machado ez da Oslora joango Bakearen Nobel saria jasotzera
Nobel Akademiaren zuzendariak Norvegiako NRK hedabideari jakinarazi dionez, ez dakite Machado non dagoen, baina "Norvegian ez dago".
Mundua Oslora begira dago Machadok Nobel saria zuzenean jasoko ote duen zain
Antolatzaileek esan dutenez, uneotan ezin dute zehaztu Bakearen Nobel sariaren ekitaldira Machado noiz eta nola iritsiko den jakiteko.
Frantziako Asanblea Nazionalak Gizarte Segurantzako aurrekontua onartu du
Sebastien Lecornuk urte amaierako lehen azterketa gainditu du, nahiz eta orain testua Senatuan bozkatu beharko duten. Garaipenak, hala ere, 2026rako kontu orokorrak onartzeko bidea erraztuko dio.
Donald Trump, Europako agintariei buruz: "Ahulak direla uste dut, ez dakite zer egin"
Elkarrizketa egin diote AEBko presidenteari Politico hedabide espezializatuan, eta aho-bizarrik gabe hitz egin du. Ukrainako gerrari buruz, Zelenskik "esnatu" egin beharko duela uste du.
Bertan behera utzi dute Maria Corina Machadok Osloko Nobel Institutuan eman beharreko prentsaurrekoa, eta zalantzan dago saria jasotzeko izango egongo ote den
Venezuelako oposizioburuak Norvegiako hiriburura joan egingo dela ziurtatu dio Nobel Institutuari. Hala izango balitz, Machado 2024ko abuztua ezkero lehenengoz agertuko litzateke jendaurrean. Bakearen Nobel Batzordearen buruak bidaia "arriskutsua" dela esan du, Nicolas Maduroren Gobernuak Machadoren aurka har ditzakeen errepresaliak direla eta.
Zelenskik berretsi du ez duela lurralderik lagako eta bake planaren beste berrikuspen bat prestatzen ari da
Zelenskik azaldu duenez, Donald Trumpen administrazioak aurkeztutako planaren hasierako 28 puntuetatik Kieventzat guztiz onartezinak ziren zortzi puntua erretiratu dituzte, Kievek eta Washingtonek Genevan, Abu Dabin eta Miamin egin dituzten bileretan.
Dinosauroen aztarnategi handiena aurkitu dute Bolivian
Paleontologo talde batek 16.000 dinosauro lorratz baino gehiago identifikatu ditu Carreras Pampa aztarnategian, Torotoro Parke Nazionalean. Dinosaurook oinez, korrika eta igerian ibili ziren, duela milioika urte kostaldea izandako lurraldean.
Japoniak tsunami alerta kendu du, eta ohartarazi du beste lurrikara bat egon daitekeela
Japoniak tsunami alerta bertan behera utzi du astelehen honetan herrialdearen iparraldea astindu zuen 7,5 graduko lurrikararen biharamunean, baina agintariek alerta berezia aktibatu dute datozen egunetan ezohiko lurrikara bat izateko arriskua baitago.