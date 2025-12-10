Nobel saria
Maria Corina Machado Oslon izango da, Nobel Institutuaren arabera, nahiz eta sariaren ekitaldira ez iritsi

Ez dute zehaztu Machado noiz izango den bertan. Venezuelako oposizioko buruak gaur jaso beharko luke Bakearen Nobel saria. Azken orduetan zabaldu da Ana Corina Sosa Machadoren alabak jasoko zuela golardoa.

Oslo (Norway), 10/12/2025.- A picture of Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado is displayed at Oslo City Hall before the Nobel Peace Prize award ceremony in Oslo, Norway, 10 December 2025. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado was awarded the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work to secure democratic rights for the people of Venezuela, and for her fight for a just and peaceful transition from dictatorship to popular rule. Due to the circumstances in her home country of Venezuela, the Nobel Peace Prize laureate was unable to attend the award ceremony in Norway. (Noruega) EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT
Oslon gaur banatuko den Nobel saridunaren zeremonia prestatzeko lanen irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko burua Oslon izango da, Bakearen Nobel saria jasotzeko ekitaldira garaiz iritsiko ez bada ere, Nobel Institutuak adierazi duenez.

Azken orduetan zabaldu da Ana Corina Sosa Machadoren alabak jasoko zuela saria haren izenean, sariaren onarpen-hitzaldia irakurriko zuela.

"Maria Corina Machado Bakearen Nobel saridunak bere esku dagoen guztia egin du gaurko ekitaldira joateko. Arrisku handiko bidaia da", adierazi du Nobel Institutuak ohar batean.

"Zeremoniara eta gaurko ekitaldietara iristerik izango ez duen arren, guztiz pozik gaude salbu eta gurekin Oslon dagoelako", gaineratu du.

Machadok duela egun batzuk baieztatu zion Nobel Institutuari Norvegiako hiriburura joango zela saria jasotzera. Klandestinitatean bizi da iazko uztaileko presidentetzarako hauteskundeetan iruzurra egon zela salatu zuenetik. Azken agerraldi publikoa urtarrilean izan zen, Nicolas Madurok kargua hartu bezperan.

Bertan behera utzi dute Maria Corina Machadorekin Osloko Nobel Institutuan emandako prentsaurrekoa, eta zalantzak daude oraindik
Trumpek Machadori Bakearen Nobel saria eman dio: "Berak deitu dit eta nire omenez onartzen duela esan dit"
CANBERRA (Australia), 10/12/2025.- Social media application logos appear on a mobile phone screen outside Parliament House in Canberra, Australia, 10 December 2025. The social media ban for minors under 16 in Australia takes effect on 10 December 2025. EFE/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
Indarrean da Australian 16 urtez azpikoei sare sozialak erabiltzea debekatzen dien lege "historikoa" 

Australiako Gobernuaren arabera, nerabeek gero eta presio handiagoa jasaten dute ingurune digitaletan, eta sare sozialak goizegi erabiltzeak antsietate, autoestimu baxu eta eskola-isolamendu arazoak larriagotu ditzake. Aldekoak eta kontrakoak ditu lege aitzindariak; azken horien iritziz isolamendua eta deskonexioa ekar diezaieke erabiltzaile zaurgarrienei. 

Oslo (Norway), 08/12/2025.- Security measures in front of the Grand Hotel in Oslo, Norway, 08 December 2025, in connection with the Nobel Peace Prize. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado is expected to arrive in Norway to receive the Nobel Peace Prize, according to a Norwegian official. The Nobel Prize ceremonies for 2025 are scheduled to take place on 10 December 2025, in both Stockholm and Oslo, as the central event of the Nobel Week 2025 running from 06 to 12 December. (Noruega, Estocolmo) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
Bertan behera utzi dute Maria Corina Machadok Osloko Nobel Institutuan eman beharreko prentsaurrekoa, eta zalantzan dago saria jasotzeko izango egongo ote den

Venezuelako oposizioburuak Norvegiako hiriburura joan egingo dela ziurtatu dio Nobel Institutuari. Hala izango balitz, Machado 2024ko abuztua ezkero lehenengoz agertuko litzateke jendaurrean. Bakearen Nobel Batzordearen buruak bidaia "arriskutsua" dela esan du, Nicolas Maduroren Gobernuak Machadoren aurka har ditzakeen errepresaliak direla eta.

