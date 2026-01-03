Trump anuncia que EE. UU. dirigirá Venezuela hasta que encuentre "un reemplazo aceptable" de Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".



"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", ha dicho durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).



Trump, que no ha dado detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, ha afirmado que quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país".



Asimismo, ha prometido que las empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela y para "gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país".



En una entrevista previa con la cadena Fox News, Trump había dicho que analizaría la posibilidad de que la líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asumiera el poder.

Sin embargo, más tarde ha considerado que "sería muy difícil" para la principal líder opositora presidir la nación, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

En una operación sin precedentes y conducida de madrugada, las fuerzas estadounidenses se han infiltrdo en Venezuela, han arrestado al presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los han trasladado ahora en un buque militar norteamericano hacia Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.



"La detención de Maduro es un aviso"

Trump ha asegurado que la operación militar estadounidense en la que han detenido a Maduro es un "aviso" a otros países y un ejemplo de que "el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo".

En concreto, al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, le ha avisado de que "cuidarse el trasero", porque, según ha destacado, el colombiano tiene "laboratorios de cocaína" que luego envía a EE. UU.

Trump publica una foto de Maduro esposado



Donald Trump, ha publicado una foto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe, tras su captura por fuerzas del país norteamericano.