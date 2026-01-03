Trump anuncia que EE. UU. dirigirá Venezuela hasta que encuentre "un reemplazo aceptable" de Maduro
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".
"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", ha dicho durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).
Trump, que no ha dado detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, ha afirmado que quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país".
Asimismo, ha prometido que las empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela y para "gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país".
En una entrevista previa con la cadena Fox News, Trump había dicho que analizaría la posibilidad de que la líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asumiera el poder.
Sin embargo, más tarde ha considerado que "sería muy difícil" para la principal líder opositora presidir la nación, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".
En una operación sin precedentes y conducida de madrugada, las fuerzas estadounidenses se han infiltrdo en Venezuela, han arrestado al presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los han trasladado ahora en un buque militar norteamericano hacia Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.
"La detención de Maduro es un aviso"
Trump ha asegurado que la operación militar estadounidense en la que han detenido a Maduro es un "aviso" a otros países y un ejemplo de que "el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo".
En concreto, al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, le ha avisado de que "cuidarse el trasero", porque, según ha destacado, el colombiano tiene "laboratorios de cocaína" que luego envía a EE. UU.
Trump publica una foto de Maduro esposado
Donald Trump, ha publicado una foto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe, tras su captura por fuerzas del país norteamericano.
Su equipo de seguridad gobernará Venezuela
En su discurso, ha aclarado que tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro esta noche su administración "va a gobernar" el país y que los líderes de un proceso de transición será su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.
Machado anuncia que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela
"Ante su negativa (de Maduro) a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Ha llegado la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país", ha manifestado la opositora.
Trump difunde la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado
El presidente estadounidense ha difundido una imagen en la que se puede ver al presidente venezolano maniatado, con auriculares y un aparato que le impide la visión.
Venezolanos residentes en Euskadi confían en poder volver a casa
Miles de personas procedentes de Venezuela viven en Euskadi, y muchas de ellas son detractoras del gobierno de Nicolás Maduro. Así, se han mostrado esperanzadas con lo ocurrido, y esperan una transición pacífica.
Abren una investigación penal contra la pareja que dirigía el bar incendiado en Suiza
"Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", ha informado la Policía del Canton de Valais, que ha enfatizado que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia.
Los gobiernos de Euskadi y Navarra reclaman que se respete la legalidad internacional
El lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que es "urgente una salida pacífica y el retorno a la democracia, los derechos humanos y la libertad plena" en Venezuela. Chivite, pro su parte, ha rechazado la entrada del ejército estadounidense en Caracas y la detención de su presidente Nicolás Maduro, "un acto que vulnera el derecho internacional y la soberanía de Venezuela".
El ataque de EE. UU. contra Venezuela ha infringido todas las normas del derecho internacional, según los expertos
Aunque ha sido calificado como un ataque contra el narcotráfico, los expertos consideran que el verdadero objetivo de Trump es lograr un cambio político en Venezuela. Asimismo, destacan que la postura de la Unión Europea ha sido contraria a Maduro en reiteradas ocasiones.
Reacciones de la comunidad internacional ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Rusia denuncia la "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles", España pide una "desescalada y moderación", y el presidente Argentino celebra el ataque.
Trump anuncia la detención de Nicolás Maduro
Así lo ha asegurado el presidente de EE. UU., quien ha celebrado que el ataque de esta noche ha sido "exitoso".
EE. UU. ataca Venezuela
La CBS informa de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dado la orden de atacar puntos del territorio venezolano entre los que estarían bases militares del país.