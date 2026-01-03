Trumpek dio AEBren esku geratu dela Venezuela Maduroren "ordezko egoki bat" aurkitu arte
"Herrialde hori zuzenduko dugu trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin bitartean. Hau da, ez dugu nahi Maduro edozeinek ordezkatzea eta azken urteetan izan dugun egoera errepikatzea", esan du Floridan duen egoitzatik emandako prentsaurrekoan.
AEBko presidente Donald Trumpek larunbat honetan adierazi duenez, AEBk Venezuelaren kontrola hartuko du "trantsizio segurua eta egokia" izan arte.
Trumpek ez du zehaztu nola gobernatu nahi duen Venezuelan, ezta zenbat denboraz ere, baina "Venezuelako herri handiarentzat bakea, askatasuna eta justizia" nahi dituela adierazi du.
Halaber, AEBko petrolio enpresak Venezuelara iritsiko direla eta bertan "milaka milioi dolar" xahutuko dituztela esan du, "oso kaltetuta dagoen petrolio azpiegitura konpondu eta herrialdearentzat dirua irabazten hasteko".
Fox News telebista-katean egin dioten elkarrizketan, bestalde, Trumpek adierazi du Venezuelako oposizioko buru Maria Corina Machado Nobel saridunak boterea hartzeko aukera aztertuko duela.
Handik ordu batzutara, ordea, iritzi dio "oso zaila" litzatekeela Machadorentzat kontrola hartzea, "ez baitu herrialdearen babesik".
Aurrekaririk gabeko operazio honetan, AEBko indarrak Venezuelan sartu dira, eta Nicolas Maduro presidentea eta haren emazte Cilia Flores atxilotu dituzte. New Yorkera eraman dituzte gero, han narkotrafikoagatik epai ditzaten.
"Maduroren atxiloketa abisu bat da"
Trumpek ziurtatu duenez, Maduroren aurkako operazio militarrarekin beste zenbait herrialderi ari dira abisu ematen, "AEBk duen nagusitasuna berriro zalantzan jar ez ditzaten".
Zehazki, Kolonbiako agintari Gustavo Petrori ohartarazi dio tentuz ibil dadila, "kokaina laborategiak dituelako".
Trumpek Maduroren argazki bat argitaratu du
Donald Trumpek Nicolas Maduro Venezuelako presidentearen argazki bat argitaratu du. Eskuburdinak jarrita eta begiak eta belarriak estalita dituela ageri da AEBko Armadaren ontzi batean, Kariben.
Trumpen segurtasun taldeak hartuko du Venezuelaren kontrola
Nicolas Maduro atxilotu ostean, Venezuela bere gobernuak zuzenduko duela eta trantsizio prozesuaren buruak bere segurtasun taldeko kideak izango direla adierazi du Trumpek, "Marco Rubio Estatu idazkaria barne".
Machadoren hitzetan, "iritsi da askatasunaren ordua Venezuelarentzat"
"Madurok irteera negoziatu bat onartzeari uko egin ostean, AEBko Gobernuak legea betearazteko promesa bete du. Herriaren subiranotasuna eta subiranotasun nazionala gure herrialdean nagusi izateko ordua da", nabarmendu du.
Nicolas Maduro atxilotu ondorengo lehen irudia zabaldu du Trumpek
AEBko presidenteak zabaldutako irudi batean, Venezuelako presidentea eskuak lotuta, entzungailuak jarrita eta betaurreko ilun batzuk jantzita ikus daiteke.
Ikerketa penala ireki dute Urtezahar gauean Suitzan su hartu zuen tabernako nagusien aurka
"Zabarkeriaren ondorioz gertatutako giza hilketa, gorputz lesioak eta sutea" leporatu dizkiote bikoteari, Valais kantonamenduko Poliziak jakinarazi duenez. Zigorra ezagutu arte, baina, errugabetasun-presuntzioa errespetatuko zaie biei.
Euskadin bizi diren venezuelarrek etxera bueltatzeko aukera izango dutela uste dute
Venezuelatik etorritako milaka pertsona bizi dira Euskadin, eta horietako asko Nicolas Maduroren gobernuaren aurkakoak dira. Azken orduotan Venezuelan gertatutakoaren aurrean itxaropentsu agertu dira, eta trantsizio baketsu bat espero dute.
Euskadiko eta Nafarroako gobernuek nazioarteko legeria errespetatzeko eskatu dute
Imanol Pradales lehendakariak esan du "gertutik, etengabe eta kezkaz" jarraitzen ari direla Venezuelako egoera, "historikoki errotutako euskal komunitate ugaria baitago bertan". Chivitek, bestalde, gogor gaitzetsi du AEBren erasoa, iritzita nazioarteko eskubidea eta Venezuelaren subiranotasuna urratzen dituela.
AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoak nazioarteko zuzenbidearen arau guztiak hautsi dituela diote adituek
AEBn narkotrafikoaren aurkako erasotzat jo badute ere, Trumpen benetako helburua Venezuelan aldaketa politikoa lortzea da, adituen ustez.
Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan erasoa egin ostean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Argentinako presidenteak pozik hartu du erasoa.
Trumpek Nicolas Maduro atxilotu dutela jakinarazi du
AEBko presidentearen arabera, gaurko erasoak "arrakasta" izan du. Marco Rubiok esan du Maduro AEBn epaituko dutela.
AEBk aireko erasoa egin du Venezuelan
Hainbat leherketa izan dira larunbat goizaldean Caracasen, baina ez dute xehetasunik eman. Venezuelak Donald Trump presidentearen gobernuaren "mehatxuak" salatu ditu, Kariben AEBko soldaduak hedatu eta lurreko erasoak egiteko mehatxua egiteagatik.