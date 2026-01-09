AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

Trumpek Mexikon lurreko erasoak iragarri ditu, droga kartelen aurka

AEBko presidentearen arabera, droga kartelak dira Mexiko herrialdea "gidatzen" ari direnak. Bestalde, Trumpek aurreratu du Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko buruarekin bilduko dela datorren astean.

AME3526. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 08/01/2026.- Fotografía difundida en la cuenta en X @WhiteHouse de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una entrevista con el periodista Sean Hannity este jueves, en Washington (EE.UU.). EFE/ @WhiteHouse /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Donald Trump AEBko presidentea, Fox News telebista kateari eskaini dion elkarrizketan. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Venezuelaren aurkako erasoaren nahikoa ez eta orain Mexiko jarri du mehatxupean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak. Mexikon lurreko erasoak iragarri ditu Trumpek, droga kartelen aurka. 

"Droga kartelen aurkako lurreko erasoak egiten hasiko gara", nabarmendu du bart Trumpek Fox New telebista katean

"(Droga) kartelak Mexiko gidatzen ari dira. Oso tristea da herrialde horretan gertatu dena ikustea. Baina Ameriketako Estatu Batuetan 250.000 eta 300.000 pertsona hiltzen dira urtero kartelek sartzen duten drogaren ondorioz", gaineratu du buruzagi errepublikanoak elkarrizketan. 

Trumpek bigarren agintaldia hasi zuenetik, droga trafikoaren aurkako borroka areagotu du. Mexikori dagokionez, AEBko armada bidaltzea proposatu du narkotrafikoari kontra egiteko. 

Claudia Sheinbaum Mexikoko presidenteak Trumpen proposamena baztertu du, herrialde burujabea dela eta bakearen aldeko apustua egiten duela esanez. 

Trump Venezuelako oposizioko buruarekin bilduko da

Trumpek bart elkarrizketa berean azaldu duenez, datorren astean Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko buruarekin bilduko da Ameriketako Estatu Batuetan, pasa den asteburuan Estatu Batuek Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eta Cilia Flores emaztea atxilotu ostean. 

"Datorren astean etorriko dela uste dut eta bera agurtzeko gogoz nago", azaldu du. 

Presidente estatubatuarrak adierazi duenez, "ohore handia izango litzateke" Machadoren eskutik Nobel saria jasotzea, oposizioko kideak abenduan Oslon (Norvegia) jasotako saria partekatzeko prest egongo litzatekeela esan ostean.

