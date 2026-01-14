Trump le hace la peineta a un trabajador de Ford que le gritó "protector de pedófilos"

Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".