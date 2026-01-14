Polémica en EE.UU.
Trump le hace la peineta a un trabajador de Ford que le gritó "protector de pedófilos"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Trumpek erdiko hatza atera dio "pedofiloen babeslea" oihukatu zion Fordeko langile bati

Donald Trump le hizo la peineta a un trabajador de Ford durante su visita a la planta de ensamblaje de la fabricante de autos en Detroit, después de que el trabajador le gritara: "protector de pedófilos".  Trump también respondió repitiendo varias veces: "que te jodan".

