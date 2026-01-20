Primer año de Trump
Donald Trump tan solo ha necesitado un año para poner patas arriba la política estadounidense y el orden mundial

Donald Trump
18:00 - 20:00
Donald Trump. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Trumpek urtebete baino ez du behar izan Estatu Batuak eta munduko ordena aldatzeko

Última actualización

Algunos expertos afirman que el gobierno personalista de Donald Trump ha hecho temblar los pilares de la democracia estadounidense. Juanma Benítez, profesor de la Universidad de Columbia, y el exasesor de Barack Obama, Brett Bruen, han valorado para EITB este año de mandato de Donald Trump.

Donald Trump Estados Unidos Internacional

Amnistía Internacional alerta sobre la "erosión" de los derechos humanos por las "prácticas autoritarias" de Trump

La ONG ha publicado un nuevo informe "Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos" en el que ha documentado más de una decena de aspectos en los que Washington "está socavando los pilares de una sociedad libre". El informe incluye, entre otras cosas, ataques a la libertad de expresión y a opositores y críticos políticos, jueces o abogados.
