Trumpen lehen urtea
Trumpek urtebete baino ez du behar izan Estatu Batuak eta munduko ordena hankaz gora jartzeko

Donald Trump
18:00 - 20:00
Donald Trump. Argazkia: Europa Press.

Donald Trumpen gobernu pertsonalistak AEBko demokraziaren zutabeak dardarka jarri dituela diote aditu batzuek. Juanma Benitez Columbiako Unibertsitateko irakasleak eta Brett Bruen Barack Obamaren aholkulari ohiak Donald Trumpen agintaldiko urte honen balorazioa egin dute EITBrentzat.

