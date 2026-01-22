Trump acusa a España de ser un "aprovechado" por no aumentar su gasto de defensa al 5 %

El presidente de EE.UU. Donald Trump, ha acusado este jueves a España en Davos (Suiza) de ser "un aprovechado" por ser "el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB" y ha agregado que le gustaría hablar con ese país al respecto.

"Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5 % (del PIB), de todos salvo de España... No sé lo que pasa con España", ha señalado durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve.

Trump insistió en señalar a España como un país que se ha desmarcado del resto en cuanto a sus compromisos financieros para la Defensa en el marco de la OTAN, y dijo que creía que es un "aprovechado".

No es la primera vez que Trump critica a España por no incrementar su gasto en Defensa. Esta vez, las críticas a España se produjeron en el marco de la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve Trump, concebida originalmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.