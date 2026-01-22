Foro de Davos
Trump acusa a España de ser un "aprovechado" por no aumentar su gasto de defensa al 5 %

"Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5 % (del PIB), de todos salvo de España... No sé lo que pasa con España", señaló durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve.
DAVOS (Switzerland), 22/01/2026.- US President Donald Trump speaks at the 'Board of Peace' meeting during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Donald Trump, este jueves, en Davos. EFE.
Euskaraz irakurri: Defentsa gastua % 5era ez igotzeagatik "aprobetxategi" bat izatea leporatu dio Trumpek Espainiari
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de EE.UU. Donald Trump, ha acusado este jueves a España en Davos (Suiza) de ser "un aprovechado" por ser "el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB" y ha agregado que le gustaría hablar con ese país al respecto.

"Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5 % (del PIB), de todos salvo de España... No sé lo que pasa con España", ha señalado durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve.

Trump insistió en señalar a España como un país que se ha desmarcado del resto en cuanto a sus compromisos financieros para la Defensa en el marco de la OTAN, y dijo que creía que es un "aprovechado".

No es la primera vez que Trump critica a España por no incrementar su gasto en Defensa. Esta vez, las críticas a España se produjeron en el marco de la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve Trump, concebida originalmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales. 

Donald Trump OTAN Gobierno de España Internacional

EN DIRECTO
EN DIRECTO
EN DIRECTO
