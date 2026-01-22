Davosko Foroa
Defentsa gastua % 5era ez igotzeagatik "aprobetxategi" bat izatea leporatu dio Trumpek Espainiari

"NATOren ia aliatu guztien konpromisoa dut defentsan duten gastua % 5era igotzeko (BPGren % 5era), guztiena Espainiarena izan ezik... Ez dakit zer gertatzen den Espainiarekin", adierazi du Trumpek Davosen, Bake Batzordea eratzeko ekitaldian.

DAVOS (Switzerland), 22/01/2026.- US President Donald Trump speaks at the 'Board of Peace' meeting during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Donald Trump, ostegun honetan, Davosen. EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak "aprobetxategi" deitu dio Espainiari ostegun honetan Davosen (Suitza), "NATOko herrialde bakarra delako Defentsako gastua BPGren % 5era igotzeko konpromisorik hartu ez duena".

"NATOren ia aliatu guztien konpromisoa dut defentsan egiten duten gastua % 5era igotzeko (BPGren % 5era), guztiena, Espainiarena izan ezik... Ez dakit zer gertatzen den Espainiarekin. Hitz egin beharko dugu Espainiarekin", adierazi du, berak sustatutako Bake Batzordea eratzeko ekitaldian.

NATOren baitan Defentsarako hartu dituen konpromiso finantzarioei dagokienez, Espainia gainerakoetatik aldendu den herrialdea dela esan du Trumpek, eta "aprobetxatu" bat dela uste duela gaineratu du.

Ez da Trumpek Espainia kritikatzen duen lehen aldia Defentsan egiten duen gastua ez handitzeagatik. 

18:00 - 20:00
Donald Trump Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Espainiako gobernua Munduko albisteak

