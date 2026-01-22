Davos
Trump firma el acta de constitución de la Junta de Paz que promueve

Trump firma en Davos el acta de constitución de la Junta de Paz que promueve
Donald Trump. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Trumpek Bake Batzordea eratzeko akta sinatu du

Última actualización

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presidido en el auditorio principal del Foro de Davos (Suiza) la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que ha promovido, inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.

Donald Trump Estados Unidos Internacional

