Trump firma el acta de constitución de la Junta de Paz que promueve

El 9 de enero se emitió una orden de arresto contra Busfield por dos cargos de abuso sexual contra un menor y días después él mismo se presentó ante las autoridades. Mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude. Un juez ha decretado la puesta en libertad del actor bajo su responsabilidad a la espera de juicio.