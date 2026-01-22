Davos
Trumpek berak sustatu duen Bake Batzordearen eratze-akta sinatu du

Trump firma en Davos el acta de constitución de la Junta de Paz que promueve
Donald Trump. Argazkia: EFE.

Davosko Foroaren (Suitza) auditorium nagusian ospatu da gaur goizean Bake Batzordea eratzeko ekitaldia. Hasiera batean, Gazako bake plana ikuskatzeko sustatu du, baina orain beste gatazka batzuetara ere zabaldu nahi du.

