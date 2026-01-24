Este sábado continúa la reunión a tres bandas sobre Ucrania en Abu Dabi

Las negociaciones a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) continuarán este sábado, ha informado este viernes una fuente oficial a la agencia TASS.



"Las consultas han terminado por hoy. Continuarán mañana", informó la fuente, quien añadió que "nadie ha dado un portazo".



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó por su parte que el trabajo continúa y que "ahora es muy importante aplicar la fórmula consensuada en Anchorage", es decir, en la cumbre de agosto de 2025 entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y EE.UU. Donald Trump.



Se refiere a que no habrá un cese de las hostilidades hasta que se solvente el problema territorial, cuya solución consiste en que las tropas ucranianas abandonen voluntariamente el Donbás.



Al respecto, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró que "todos los problemas se han solucionado en mayor o menor medida", con la excepción del Donbás.



Mientras tanto, al menos una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas de distinta consideración como consecuencia de un ataque masivo perpetrado por las Fuerzas Armadas rusas sobre la capital ucraniana, Kiev, durante la madrugada de este sábado, según han informado las autoridades locales.



"Hasta el momento se tiene conocimiento de un fallecido y cuatro heridos. Tres de los heridos fueron hospitalizados por los médicos. En la margen izquierda de la capital hay interrupciones en el suministro de calefacción y agua", ha reportado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en un mensaje difundido a través de Telegram.