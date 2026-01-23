Guerra de Ucrania
Rusia, EE.UU. y Ucrania celebrarán hoy la primera reunión trilateral sobre seguridad en Abu Dabi

La reunión ha sido acordada esta pasada madrugada. Según la información adelantada, todo apunta a que el eje principal de la reunión será el reparto del Donbás.
MOSCOW (Russian Federation), 22/01/2026.- Russian President Vladimir Putin (R) shakes hands with U.S. Federal Acquisition Service Commissioner Josh Gruenbaum (R) alongside U.S. President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff (C) and son-in-law Jared Kushner (2nd-R) before a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 22 January 2026. Russian President Vladimir Putin will receive US Presidential Envoy Steve Witkoff to discuss Trump's 'peace plan' for Ukraine. (Rusia, Ucrania, Moscú) EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT
Vladimir Putin y Joshua Gruenbaum, estrechándose la mano, esta pasada madrugada, en Moscú. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Errusiak, AEBk eta Ukrainak segurtasunari buruzko hiru aldeko lehen bilera egingo dute gaur Abu Dabin
author image

EITB

Última actualización

Los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reúnirán hoy en en Emiratos Árabes Unidos, en la que será la primera reunión trilateral, para intentar avanzar hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania. La delegación rusa estará dirigida por el almirante Igor Kostiukov, mientras que la ucraniana la encaezará el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov, y el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov. 

El punto central de la reunión será, según el presidene ucraniano Volodimir Zelenski, el reparto del Donbás. Y así lo ha insinuado también el Kremlin, que ha indicado en la madrugada de este viernes, al término de una reunión de cerca de cuatro horas, que no se podrá llegar a "una solución a largo plazo" a la guerra de Ucrania sin resolver la cuestión territorial según la fórmula acordada entre Washington y Moscú en agosto de 2025, que adjudicaba a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás (Ucrania), ampliamente ocupada ya por las tropas rusas.

Lo ha comunicado de este modo Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, al dirigirse a la prensa a la salida de una reunión mantenida en Moscú entre el propio Putin y el enviado especial estadounidense Steven Witkoff, el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner -yerno del presidente Donald Trump-, y el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Joshua Gruenbaum, quien "se unió al equipo estadounidense por primera vez".

Al hilo, ha defendido que el Gobierno ruso está "sinceramente interesado en resolver la crisis ucraniana por medios políticos y diplomáticos, pero hasta que eso suceda, Rusia seguirá persiguiendo con firmeza los objetivos de la operación militar especial en el campo de batalla, donde las Fuerzas Armadas rusas tienen la iniciativa estratégica".

Guerra Rusia - Ucrania Rusia Estados Unidos Internacional

